Straße wegen Markt gesperrt

Am Samstag, 12. März, findet in Bad Schussenried der Märzmarkt statt. Anlässlich des Krämermarktes muss daher die Wilhelm-Schussen-Straße im Bereich von der Einmündung Parkpromenade bis zur Einmündung Biberacher Straße von 6 bis 18 Uhr komplett gesperrt werden. Ebenso die Klosterstraße sowie die Löwenstraße (bis Parkplatz Georg-Kaeß-Straße). Die Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge am 12. März noch vor 6 Uhr aus dem Marktbereich herauszufahren, da später keine Möglichkeit mehr besteht. Von 6 bis 18 Uhr werden außerdem die Bushaltestellen in der Wilhelm-Schussen-Straße und in der Bahnhofstraße, sowie beim Bürgerstüble nicht angefahren. Ausweichstelle ist in der Robert-Bosch-Straße bei der Gaststätte „Schinderhannes“. Der Bus fährt dann direkt über die Umgehungsstraße zum Bahnhof. Auch bei der Rückfahrt vom Bahnhof werden die Haltestellen im Stadtgebiet nicht angefahren.