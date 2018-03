Aufgrund von Baumfällarbeiten muss ab heute, Donnerstag, bis maximal Montag, 26. Februar, die Straße Torfwerk in Bad Schussenried abschnittsweise zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung Bad Schussenried mit. Ziel ist es, die Arbeiten am Samstag, 24. Februar, abzuschließen. Die Sperrung am Montag wird nur erforderlich, wenn sich zeitliche Verzögerungen ergeben.