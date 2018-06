Steinhausen erhält Wasser künftig aus der Stadt

Der Hochbehälter zur Wasserversorgung von Steinhausen soll aufgegeben und der Teilort künftig von der Hochzone Bad Schussenried aus mit Trinkwasser beliefert werden. Das empfiehlt jedenfalls der Technische Ausschuss (TA) dem Gemeinderat mit Blick auf die Versorgungssicherheit, einen höheren Wasserdruck und die Wirtschaftlichkeit.

Der Ortschaftsrat beteiligte sich rege an der Debatte in der TA-Sitzung und befürwortet das Vorhaben ebenfalls mit knapper Mehrheit. Während die höher gelegenen Siedlungen Torfwerk und Schienenhof von mehr Wasserdruck profitieren, gibt es auch Befürchtungen, dass so manche Leitung in der Ortschaft Steinhausen selber dem künftig höheren Druck nicht standhalten könnte. Die Fachleute sehen darin aber kein Problem.

„Insellage“ ist unsicher

Bisher besteht eine separate Versorgungszone Steinhausen. Vom örtlichen Brunnen wird das Wasser in den Hochbehälter (HB) Steinhausen gepumpt und gelangt von dort in die Haushalte mit rund 440 Einwohnern. Eine solche „Insellage“ sei nicht wünschenswert, sagte Holger Kumpf vom Ingenieurbüro Wasser-Müller: Falle das Pumpwerk aus, reiche das Restwasser im Behälter noch für einen Tag; breche die Leitung, säßen die Steinhauser von jetzt auf gleich auf dem Trockenen. Die Versorgungssicherheit ist aber nicht das einzige Argument, weshalb bereits 2009 ein Strukturgutachten eine Änderung empfahl. Aufgrund der geringen Einwohnerzahl steht das Wasser lange im Hochbehälter Steinhausen; er müsse personal- und kostenintensiv kontrolliert werden, sagte Kumpf. Zudem stünde in den nächsten Jahren eine teure Sanierung an.

Die Wirtschaftlichkeit spricht aus Sicht der Experten denn auch gegen zwei Varianten, die ebenfalls untersucht wurden, aber in der Debatte von vornherein kaum eine Rolle spielten: den Hochbehälter Steinhausen beizubehalten und mit einer Notverbundleitung über Aichbühl nach Bad Schussenried lediglich das Thema Sicherheit zu lösen. Zwei Anschlussvarianten wurden untersucht, der gesamte Investitionsbedarf hätte jeweils bei mehr als 2,1 Millionen Euro gelegen.

Die empfohlene Variante sieht ebenfalls die Notleitung über Aichbühl vor. Obendrein wird eine vorhandene, aber stillgelegte Leitung über Schienenhof und Torfwerk nach Bad Schussenried reaktiviert. Der so entstehende Ring mit zwei Einspeisepunkten sorgt für Sicherheit. Durch den Wegfall des HB Steinhausen ist diese Variante mit Investitionen von 1,8 Millionen zudem die günstigste. Ortsvorsteher Guido Klaiber hält einen derartigen Verbund für richtig.

Er äußerte indes eine Sorge: Da der HB Wolfgalgen bei Bad Schussenried 35 Meter höher liegt als der HB Steinhausen, erhöht sich der Wasserdruck um 3,5 bar. Für die höher gelegenen Siedlungen Torfwerk und Schienenhof ist das ein geradezu erwünschter Nebeneffekt. In Steinhausen wäre das nicht nötig, aber auf natürliche Weise verdoppelt sich der Druck hier nahezu. Dies könnte der städtischen Hauptleitung in der Ortsdurchfahrt aus den 60er-Jahren zusetzen. Auch die Eigentümer alter Bauernhäuser wären betroffen, warnte der Ortsvorsteher. Zwar sind Druckminderungsventile vor der Wasseruhr Pflicht. Aber Klaiber und der Stadtrat Peter Vollmer (CDU) befürchten, dass „reihenweise“ Rohre zwischen Grundstücksgrenze und Haus platzen könnten – auf Kosten der Eigentümer.

Eigentümer werden informiert

Gewisse Auswirkungen auf das Rohrnetz mochte der Ingenieur Kumpf nicht ausschließen. Jedoch sehe der erfahrene Wassermeister keine Probleme. Winfried Eberhard vom Büro Wasser-Müller und der Stadtkämmerer Carsten Kubot verwiesen auf vergangene Erfahrungen aus Otterswang und betonten, dass sämtliche Experten keinen Bedarf für zentrale Druckminderungsventile sähen. Stadtrat Alexander Eisele (FUB/BL) brach es auf die Frage herunter, „ob wir das Risiko eventueller Rohrbrüche mit 330 000 Euro versichern“ – um so viel wäre diese ebenfalls untersuchte Variante nämlich teurer gewesen. Hans Steyer (FUB/BL) sagte, auch in Bad Schussenried stammten viele Leitungen aus den 60ern und diese hielten den Wasserdruck aus. Annemarie Vollmar (CDU) ließ sich versichern, dass Hauseigentümer eng einbezogen werden, wenn das Vorhaben umgesetzt wird.

Der Gemeinderat hat das letzte Wort

Der Ausschuss stimmte mit fünf Stimmen von FUB/BL und Freien Wählern für das Vorhaben. Die CDU-Vertreter Peter Vollmer und Annemarie Vollmar votierten mit Nein. Bürgermeister Achim Deinet ist im Urlaub, die Sitzung leitete sein ehrenamtlicher Vertreter Hans Steyer. Wenn der Gemeinderat der Empfehlung folgt, wird ein Zuschussantrag gestellt und das Büro Wasser-Müller mit der Planung beauftragt. Der Ortschaftsrat diskutierte mit, war aber vom Ortsvorsteher zu keiner ordentlichen Sitzung eingeladen worden. Ein informelles Meinungsbild ergab drei Stimmen für die empfohlene Variante, zwei für die teuerste mit zusätzlichen zentralen Druckminderungsventilen.