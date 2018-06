Im Kloster Schussenried ist ab Samstag die neue Ausstellung „Faszination Lego“ zu sehen. Die Ulmer Klötzebauer haben rund 720 Kilogramm Lego verbaut, um daraus 323 Modelle und 30 Szenen zu bauen, die definitiv nicht nur für Kinder interessant sind.

Die Freiheitsstatue von New York, das Taj Mahal, eine Kampfszene aus dem Film Star Wars und eine Momentaufnahme des „Nabada“ in Ulm: Es scheint nichts zu geben, was die Klötzlebauer nicht mit diesen kleinen Plastiksteinchen nachbauen können. Die Ausstellung ist auf das gesamte erste Stockwerk im Kloster Schussenried verteilt und beim Rundgang begibt sich der Ausstellungsbesucher auf eine Reise durch Raum und Zeit.

Da ist zuerst der Flur: In den vordersten Vitrinen befinden sich Legomodelle aus den 50er-Jahren. „Wer in dieser Zeit aufgewachsen ist und damals mit Lego gespielt hat, wird diese Modelle sofort erkennen“, ist sich Klötzlebauer Volker Beker sicher. Gerade anhand dieser alten Bausätze lässt sich prima erkennen, wie sehr sich Lego weiter enwickelt hat. Die ersten Figuren haben keine Gesichter und keine Arme, die Feuerwehrwagen aus dieser Zeit wirken rudimentär und plump. Kein Vergleich zu den Modellen, die in den Jahrzehnten darauf entstanden und in den anderen Räumen zu sehen sind.

Kistenweise bei Ebay

Beker ist seit 25 Jahren ein großer Legofan. Seitdem sammelt er die Plastiksteine, kauft sie auf Flohmärkten und bei Ebay kistenweise. Dreimal im Jahr stellen er und die anderen Hobbybauer ihre Werke in ganz Deutschland aus. Die Resonanz auf ihre erste Ausstellung in Bad Schussenried im vergangenen Jahr war so groß, dass Joachim Moll, Leiter der Klosterverwaltung, sich entschlossen hat, die Ulmer Gruppe erneut einzuladen. Hierfür sind in unzähligen Stunden Dutzende Bauwerke entstanden, rund 450 000 Legoelemente haben die Ulmer dabei verbaut. Für manche der ausgestellten Werke gibt es Bausätze mit Aufbauanleitung zu kaufen. Für viele der Modelle gibt es jedoch keine Vorlage, hier ist viel Kreativiät gefragt.

Carsten Enterlein hat für die Schussenrieder Ausstellung das Ulmer Münster in Miniaturform nachgebaut. „Ich habe erst ganz viele Fotos vom Münster gemacht und eine Skizze“, erinnert er sich. Da keins der Legoelemente zersägt oder angeschliffen werden darf, muss passgenau gebaut werden. „Bis auf den eckigen Steinen ein Rundbogen oder eine Turmspitze entsteht, braucht es meist viele Versuche und großes Fingerspitzengefühl“, so Enterlein. Will einer der Klötzlebauer ein bestimmtes Gebäude so farbgetreu wie möglich bauen, kann es passieren, dass einem irgendwann die Steine ausgehen. „Zu diesem Zweck haben wir einen E-Mail-Verteiler und einen Stammtisch, so können bestimmte Legoelemente dann gezielt getauscht werden“, erklärt Beker.

Die jetzige Ausstellung ist thematisch geordnet: Neben dem Raum mit weltberühmten Bauwerken gibt es noch einen extra Raum für Star-Wars-Modelle. Hier können sich die Besucher nicht nur verschiedene Kampfflieger anschauen, sondern auch eine sehr großflächige Filmszene, die auf dem Planeten Tatooine spielt. Speziell an Mädchen richtet sich die Legoreihe „Lego friends“: Szenen aus „Heartlake City“ haben die Klötzlebauer im vorletzten Raum aufgebaut, lila und rosa sind hier die dominierenden Farben. Und auch die Scheinwelt-Fans kommen nicht zu kurz: Inmitten der Bauwerke im ersten Raum findet sich in einer Vitrine die Schildkröte, auf deren Rücken die vier Elefanten stehen, die wiederum die Welt auf ihrem Rücken tragen.

Die Ausstellung ist vom 29.November bis zum 1. März 2015 zu sehen. Bau-Aktionen für Besucher: Sonntag, 14.Dezember: Häuser bauen mit Lego; Sonntag, 21.Dezember: Bäume gestalten mit Lego; Samstag, 3.Januar 2015: Raumschiffe selber bauen mit Lego; Sonntag, 11.Januar 2015: Tiere gestalten mit Lego.