Startschuss zur Tour de Barock in Bad Schussenried

Die Tour de Barock des RMS Bad Schussenried, eine der bekanntesten Radtourenfahrten in Oberschwaben, ist wieder eine Präsenzveranstaltung. Die bisher letzte Tour in diesem Format war 2019, 2021 bot der Verein eine virtuelle Tour an. Es sei eine interessante Erfahrung gewesen, so der RMSV. Daher sei diese Variante auch 2022 angeboten worden im Zeitraum vom 20. Juni bis 3. Juli.

Doch hofft der RMSV daruf, möglichst viele Teilnehmer am Start im Klosterhof in Bad Schussenried zu sehen. Angeboten werden am Sonntag wie zuletzt 2019 vier Strecken mit 193, 116, 65 und 31 Kilometern, die vom RMSV-Rennradtreff ausgeschildert sind. Unverändert sind auch die Startgebühren, „obwohl die Kosten für alles, was wir brauchen, gestiegen sind“, heißt es in der Mitteilung.Die Startzeiten sind zwischen 7 und 11 Uhr je nach Streckenlänge. Gefahren werden kann mit allen Arten von Rädern, auch gibt es keine Altersbegrenzungen. Weil es eine Breitensport-Veranstaltung ist, erfolgt keine Zeitmessung. Die vier größten angemeldeten Gruppen erhalten einen Pokal.

Im Vorfeld der Tour war der RMSV mit der Volksbank Ulm-Biberach und der AOK in sechs Städten mit „Warm-up-Touren – Radeln für einen guten Zweck“ unterwegs. Das Wetter spielte nicht immer mit, sodass etwa Bad Buchau ersatzlos ausfiel. Die Strecke der Tour de Barock könne für das Stadtradeln genutzt werden, so der RMSV.

Wie in den vergangenen Jahren findet am 2./3. Juli im Klosterareal das Parkfest der Bad Schussenrieder Vereine statt mit einem umfangreichen Angebot.