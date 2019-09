Die nächsten vier Tage feiert Bad Schussenried sein Magnus-, Heimat- und Kinderfest. Los geht es am Donnerstag, 12. September, um 20 Uhr in der Stadthalle mit der Heimatstunde.

Aktueller wie das diesjährige Motto kann die Heimatstunde nicht sein. Den jetzt während der Umbauphase der Südbahn und deren Elektrifizierung kommt die Heimatstunde mit dem Stück: „Auf der schwäbischen Eisabahna – bald elektrisch“. Die zweite Aufführung der Heimatstunde erfolgt am Freitagmorgen um 10.30 Uhr. Am Freitagabend startet der Festbetrieb im Festzelt und auf dem Vergnügungspark. Bevor aber um 19.30 Uhr der Fassanstich durch Bürgermeister Achim Deinet erfolgt, führt ein Festzug mit Brauereigespann und Festkommissionswagen zum Festzelt. Anschließend spielt die Stadtkapelle Bad Schussenried im Festzelt zur Unterhaltung der Gäste und Freunde des Magnusfestes auf.

Der Kinder- und Familientag ist der Mangensamstag mit seinen vielfältigen Veranstaltungen. Beginnend bereits am Morgen mit dem Seifenkistenrennen für alle oberschwäbischen „Vettels“. Mit selbstgebauten Seifenkisten kann hier jedes Kind, das lenken und vor allem bremsen kann, mit dabei sein. Die Anmeldung erfolgt am Renntag ab 8.30 Uhr beim Startplatz. Die Schaustellerfamilie Gebauer, als Generalunternehmer aller Schausteller, lädt Kinder und Familien am Samstagnachmittag zum großen Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen von 14 bis 18 Uhr auf den Vergnügungspark ein. Auch in diesem Jahr wird am Samstagabend wieder die bekannte Showkapelle Midnight Special im Festzelt aufspielen. Ein wichtiger Festtag ist der Mangensonntag. Bereits um 6 Uhr in der Früh wird der Fanfarenzug Schemmerhofen die Tagwache spielen und Böllerschüsse werden den Festtag lautstark einläuten. Es ist Kirchenpatrozinium und das wird gebührend gefeiert. Beginnend mit einer Station im Seniorenzentrum Haus Regenta, dem Kirchgang und dem Festgottesdienst in der St. Magnus Kirche wird der Festsonntag feierlich begonnen. Erstmals in diesem Jahr mit dem neuen Stadtpfarrer Nicki Schaepen, für ihn ist 2019 sein erstes Magnus Heimat und Kinderfest in seiner neuen Gemeinde St. Magnus.

Reichlich Blasmusik und Stimmung wird es den ganzen Tag über im Festzelt, dem bewirtschafteten Festplatz und dem Vergnügungspark geben. Am Nachmittag steigt im Zellerseestadion das Fußballspiel des FV Bad Schussenried gegen den FC Mengen. Nach dem Aufstieg des FV zum ersten Mal seit Jahren wieder ein Spiel in der Landesliga. Am Abend bereits ein weiterer Höhepunkt im Festablauf. Der Lampionumzug für die Kinder mit anschließendem Brillant-Feuerwerk am Zellersee. Dies ist ein Highlight für alle Familien.

Haupttag ist und bleibt jedoch der Mangenmontag mit seinem Festzug bereits morgens um 10.15 Uhr mit mehr als 2000 Mitwirkenden. Allein 80 Pferdegespanne werden erwartet und mehr als 20 Musikgruppen werden für die musikalische Begleitung des traditionellen Festzuges sorgen. Der große Mangenmarkt, Lagerleben, das Wettmähen auf der Festwiese, Blasmusik Nonstop und ein abschließender Partyabend mit der Band Amorados runden das Programm des Magnusfestes ab.