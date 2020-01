Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch und Donnerstag eine größere Menge Zeitschriften in ein Gebüsch in Bad Schussenried geworfen.

Ein Zeuge entdeckte am Donnerstag im Zellerseeweg die Zeitungen. Sie waren trocken und lagen noch nicht lange dort. Anstatt diese an die Haushalte zu verteilen, warf der Unbekannte die Zeitschriften wohl einfach weg, so die Polizei. Der Polizeiposten Bad Schussenried hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollte der Unbekannte ermittelt werden, droht ihm ein Bußgeld. Die Entsorgungskosten können ihm ebenfalls in Rechnung gestellt werden.