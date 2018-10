Wer in Bad Schussenried künftig etwas im Sozial- oder Standesamt erledigen will, findet seine Ansprechpartner nicht mehr im Rathaus, sondern schräg gegenüber. Alle Mitarbeiter, die zum Sachgebiet „Ordnung und Soziales“ gehören, ziehen Anfang November in die ehemaligen Notariatsräume über dem Netto-Markt ein.

Zu dem neuen Sachgebiet gehören Ordnungsamt, Sozialamt, Standesamt und die Rentenstelle. Außerdem erhält die Integrationsmanagerin für die Belange der Flüchtlinge einen Arbeitsplatz im neuen Sachgebiet. Für die Bürger bedeutet dies eine einheitliche Zusammenlegung der Ämter, die sich mit Ordnung und Sozialem beschäftigen.

Die Wahl fiel unter anderem auf die Räumlichkeiten des ehemaligen Notariates, da in diesem Gebäude ein Aufzug vorhanden ist, der es Älteren oder Menschen mit Rollator oder Kinderwagen leichter ermöglicht, bei den Sachbearbeitern vorzusprechen. Zugang zu den Räumlichkeiten des Sachgebietes erhält man durch Klingeln im Erdgeschoss am Hauseingang Wilhelm-Schussen-Straße 34.

Die Öffnungszeiten des neuen Sachgebietes für Ordnung und Soziales sind dieselben wie im Rathausgebäude, täglich vormittags von 8 bis 12 Uhr sowie nachmittags am Montag von 14 bis 18 Uhr Uhr und am Donnerstag von 14 bis 16 Uhr. Die Post für das Sachgebiet wird weiterhin über den Briefkasten am Rathausgebäude Wilhelm-Schussen-Straße 36 abgewickelt.