Das Osterkonzert der Stadtkapelle Bad Schussenried beginnt am Ostersonntag, 1. April, um 19.30 Uhr in der Stadthalle. Einlass ist von 19 Uhr an.

Der Dirigent Manuel Zieher hat zusammen mit den Musikern ein abwechslungsreiches Programm aus traditioneller und moderner Blasmusik erarbeitet. Mit „Lignum“ von Thiemo Kraas eröffnet die Stadtkapelle das Konzert. Der deutsche Komponist hat aus zwei alten deutschen Volksliedern eine moderne Rhapsodie geschaffen. Mit „The Seventh Night of July“ des Japaners Itaru Sakai geht es mit moderner Blasmusik weiter. Das Stück erzählt eine Legende nach der in Japan der 7. Juli als Feiertag geschaffen wurde. Ein außergewöhnliches Werk für Blasorchester stellt „Israeli Folk Songs“ von Eva Fodor dar. Mit Armin Koflers Stück „Alm“ nehmen geht es auf eine Wanderung in den Südtiroler Bergen. Mit einem Medley der britischen Popband „Coldplay“ streut die Stadtkapelle zeitgenössischer Musik ein.

Der Vizedirigent Norbert Schmidberger leitet das Orchester bei „Adventure“ von Markus Götz. Der Popsong „We Are The World“ von Band Aid und dem Samba „Tico-Tico“ in einem Arrangement von Naohiro Iwai runden das Programm ab.