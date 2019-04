Stefanie Sitzmann ist beim Osterkonzert der Stadtkapelle Bad Schussenried für 40 Jahre aktive Tätigkeit mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Bürgermeister Achim Deinet und der frühere Vorstand Wolfgang Maurer für 30 Jahre mit der Ehrennadel in Gold. Neben der goldenen Nadel erhielten sie aus den Händen von Karl Lamp, stellvertretender Vorsitzender des Blasmusikkreisverbandes Biberach, die dazugehörige Urkunde. Annika Dangel bekam für 20 Jahre die Ehrennadel in Silber. Mit der Ehrennadel in Bronze zeichnete Lamp Bianca Bader, Lea Bader, Weletetensae Habtu, Andrea Heuser, Florian Spähn und Lena Stadler aus.

Karl Lamp dankte allen Jubilaren für die Treue und ihr großes Engagement zum Wohle der Blasmusik. In den Dank schloss er auch deren Familien ein. Ohne das Verständnis der Familien könnten die Musiker ihrem Hobby nicht in dieser Art und Weise nachgehen. Im Namen des Musikvereins Stadtkapelle dankten die Vorsitzenden Carina Fügner, Nadine Stadler und Christian Blaser den Jubilaren mit einem Geschenk.