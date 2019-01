Bad Schussenried wächst. Dafür sorgen vor allem die neuen Baugebiete. Leben derzeit 8718 Menschen in der Kleinstadt, werden es 2025 voraussichtlich 9000 sein. Relevant ist diese Entwicklung für die Kindergartenbedarfsplanung. Denn mehr Einwohner bedeutet in der Regel auch mehr Kinder.

Rund ein Drittel der Einwohner in den Neubaugebieten sind unter zehn Jahren alt, erklärte Hauptamtleiter Günter Bechinka in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Und dabei sind die beiden neuen Baugebiete St. Martinsesch und Roppertsweiler noch nicht berücksichtigt. Pro Jahrgang, so die Hochrechnung, könne die Stadt in den nächsten Jahren mit circa 13 Kindern pro Jahrgang rechnen.

Bechinka erläuterte dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit zudem, wie ausgelastet die Kindergärten in der Kernstadt und den Teilorten im Moment sind und wie viele Plätze noch im Juli bereitstehen werden. Nach Auskunft der Leiterinnen der Einrichtungen, gibt es im Kindergarten St. Magnus eine Warteliste mit zehn Kindern, im Waldorfkindergarten befinden sich 16 Kinder auf der Warteliste und in Otterswang gibt es Bedarf für zwei weitere Ganztagsplätze. Es erhalten also schon jetzt nicht alle Familien einen Kindergartenplatz, die einen benötigen. Und unter Berücksichtigung der Kindergartenkinder unter drei Jahren, sind eigentlich alle Einrichtungen bis zum Sommer vollständig belegt. Es besteht also weiterer Bedarf. Insgesamt bezifferte Bechinka den voraussichtlichen Bedarf auf rund 50 Plätze, was zwei weiteren Gruppen entspricht.

Wie im Gemeinderat wiederholt diskutiert, soll im Obergeschoss im Annemarie-Griesinger-Hof an der Biberacher Straße wieder ein Kindergarten mit zwei Gruppen eröffnet werden. Damit könnte der genannte Bedarf abgedeckt werden. In dem Haus gab es bereits einmal einen Kindergarten. Das Haus ist seitdem jedoch in die Jahre gekommen. Architekt Schösser hat eine Kostenschätzung für das Herrichten der Räume erstellt. Es wurden drei Varianten erarbeitet, die sich jedoch im Wesentlichen nur dadurch unterscheiden, wie die Parkplätze und die Außenanlagen gestaltet werden. Der Gemeinderat entschied sich für Variante 3: Die Mitarbeiter sollen zukünftig hinter dem Haus parken, die Eltern auf den vorhandenen Parkplätzen an der Biberacher Straße. Der Umbau wird voraussichtlich 188 000 Euro kosten, das neue Inventar weitere 100 000 Euro.

Die Frage, die sich der Gemeinderat nun stellen muss, ist, wie er weiter vorgehen will. Architekt Klaus Schösser hat auch den baulichen Zustand aller Kitas erfasst – und dieser Bericht war sehr ernüchternd. Schösser bezifferte die dringendsten Arbeiten, die sofort erledigt werden müssen, auf rund 62 000 Euro. Untersucht wurde hierbei jedoch nur, was getan werden muss, um die Bausubstanz zu erhalten. Immer noch nicht beantwortet ist die Frage, wie die Kitas umgestaltet werden müssen, damit die Erzieherinnen bestmöglich ihre pädagogischen Konzepte umsetzen können.

Klar ist, dass die neue Kita Wackelzahn nur eine Übergangslösung sein kann. Mittelfristig strebt die Stadt einen Neubau in der Innenstadt an. Wo sich dieser befinden wird, ist noch offen. Gemeinderat Peter Vollmer sagte, es sei wichtig, zuerst auch das inhaltliche Konzept zu diskutieren, bevor ein Neubau beschlossen werde. Für die Standortfrage sei es noch zu früh. Ähnlich äußerte sich Gemeinderat Alexander Eisele. Es brauche endlich ein Gesamtkonzept. Die Kinderbetreuung habe sich inhaltlich in den vergangenen zehn Jahren stark verändert – und damit auch der Raumbedarf. Es sei mittlerweile schon drei Jahre her, dass einige Gemeinderäte sich andere Kindergärten in Bad Waldsee und Bad Buchau angeschaut hätten, doch seitdem sei man im Hinblick auf die inhaltliche Weiterentwicklung keinen Schritt weiter. Klar sei, dass die Kindergärten in den Teilorten erhalten bleiben sollten. In der Kernstadt müsse man jedoch die Frage stellen, ob es sinnvoll sei, die jetzigen Einrichtungen alle beizubehalten. Er schlug vor zu prüfen, inwieweit ein neuer Standort in gemeinsamer Trägerschaft mit der Kirche gefunden werden könne.

Hauptamtsleiter Günter Bechinka erwiderte, es gebe eine Vorbereitungsgruppe, die sich mit den pädagogischen Inhalten befasse. Diesen Prozess wolle die Stadt jedoch parallel vorantreiben zu den Sanierungen.

Der Gemeinderat bewilligte, die dringenden baulichen Arbeiten in den Kitas anzugehen und die hierfür benötigten 62 000 Euro bereitzustellen. Die weiteren baulichen Maßnahmen werden vorerst zurückgestellt. Einigkeit herrschte auch darüber, dass es mittelfristig einen Neubau geben soll. Die Standortfrage soll jedoch noch geklärt werden.