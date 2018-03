Die Stadt Bad Schussenried hat noch keine Antwort von der Immobilientochter der Deutschen Bahn in Sachen Erwerb des alten Bahngleises. Das sagte Bürgermeister Achim Deinet in den Haushaltsberatungen anlässlich eines Fraktionsantrags zu dem Thema.

Die Stadt bemüht sich seit geraumer Zeit um den Erwerb des stillgelegten Bahngleises im Abschnitt vom Bahnhof durch die Innenstadt bis zur Umgehungsstraße (Zeppelinstraße). Eigentlich war die Hoffnung, das Geschäft im Januar über die Bühne zu bringen. Die Stadt habe bei der DB Immobilien noch mal nachgehakt, aber bisher keine Antwort bekommen, sagte Deinet.

Der Wunsch zum Erwerb des Bahngleises hängt mit der Absicht zusammen, die im Stadtgebiet überdeckelte, in eine Dole gezwängte Schussen zu öffnen. Dieses Vorhaben betrachten die Verantwortlichen im Rathaus zum einen als städtebaulichen Gewinn. Zudem könnte mithilfe der Flächen neben dem Gleis Stauraum geschaffen werden und über die am geografisch tiefsten Punkt verlaufende Bahntrasse Oberflächenwasser abgeleitet werden. Und drittens brächten die Schussen-Renaturierung und die dazugehörigen Wasserrandstreifen der Stadt Ökopunkte ein, ohne der Landwirtschaft Flächen zu entziehen. Ökopunkte benötigt die Stadt zum Ausgleich des Eingriffs in die Natur, , wenn sie neue Wohn- und Gewerbegebiete entwickeln will.