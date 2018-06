Rund 103 540 Euro Kosten haben die beiden Projekte Zellerseesteg und Stadthallenvorplatz im Vorfeld verursacht, bevor sie von der Mehrheit des Bad Schussenrieder Gemeinderats abgelehnt wurden. Die Verwaltung hat die Abrechnung dieser und weiterer Maßnahmen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorgelegt.

Eine genaue Kostenaufstellung der beiden umstrittenen Projekte hatte insbesondere die FUB-Fraktion gefordert, nachdem Bürgermeister Achim Deinet die Höhe der Planungskosten bereits im SZ-Jahresinterview öffentlich gemacht hatte. Demnach sei für das Vorhaben am Zellersee, für das unter anderem der Bau eines Stegs, eine Adventure-Golfanlage und ein Skatepark vorgesehen war, 86 765 Euro an Planungskosten entstanden, so Stadtbauamt-Mitarbeiter Josef Wiest in der Sitzung. Hinzu kommen Ausgaben für den Grunderwerb. Kosten in Höhe von 16 775 Euro habe dagegen die Planung des Stadthallenvorplatzes verursacht.

FUB-Fraktionssprecher Alexander Eisele bezeichnete es als „interessant“, dass die Abrechnung auf September 2013 datiert sei, aber erst jetzt, sieben Monate später, dem Rat vorgelegt werde. Die FUB habe schließlich gleich mehrmals angefragt. Die Kostenaufstellung sei jedoch seit damals noch um Rechnungen ergänzt worden, entgegnete Bürgermeister Achim Deinet.

Für Eisele ebenfalls „interessant“: Ausgaben für Grundstückskäufe würden hier als Kosten bezeichnet, während sie bei anderen Vorhaben als „wertsteigernd“ betrachtet würden.

„Wertsteigernd sind Grundstückskäufe dann, wenn sie über das Ökopunktekonto berechenbar sind“, so Deinet. Dies sei etwa bei der Renaturierung der Schussen in Otterswang der Fall, deren Abrechnung ebenfalls in der Sitzung vorgestellt wurde. Hier wurde für rund 87870 Euro Grunderwerb getätigt. Durch die ökologische Aufwertung der Grundstücke durch die Maßnahme erhält die Stadt aber auch Ökopunkte, die einem Geldwert von rund 127680 Euro entsprechen. Insgesamt hat die Renaturierung der Schussen in Otterswang, die im Oktober abgeschlossen wurde, 254000 Euro gekostet, 6000 Euro weniger als ursprünglich vorgesehen. Der Eigenanteil der Stadt beträgt hier knapp 94770 Euro, berücksichtigt man den Geldwert der Ökopunkte, sogar nur 18990 Euro.

Über dem Ansatz im Haushaltsplan sind die Kosten für die Arbeiten an der Drümmelberg- und Gartenstraße geklettert. Vorgesehen waren hier 257000 Euro. Tatsächlich fielen Kosten von knapp 285520 Euro an, allerdings noch 6000 Euro weniger als in der Kostenberechnung des Planungsbüros.

Um die Differenz zum Haushaltsplan auszugleichen, hat der Gemeinderat zuvor den Verzicht auf andere Baumaßnahmen beschlossen.

Der Gemeinderat nahm die Kostenabrechnung für die Maßnahmen zur Kenntnis, allerdings mit neun Enthaltungen der anwesenden Mitglieder von FUB- und BL-Fraktion.