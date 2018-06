Der Schussenrieder Gemeinderat folgt der Empfehlung des Technischen Ausschusses und hat beschlossen, den Hochbehälter in Steinhausen aufzugeben und den Teilort künftig vom Hochbehälter Wolfgalgen bei Bad Schussenried aus mit Trinkwasser zu versorgen.

Da der Hochbehälter Wolfgalgen höher liegt, erhöht sich der Wasserdruck in Steinhausen. Für die Weiler ist dies ein geradezu erwünschter Nebeneffekt, auch mit Blick auf die Löschwasserversorgung. Für Steinhausen selbst gab es jedoch Befürchtungen, dass alte Leitungen dem um 3,5 Bar höheren Druck nicht standhalten könnten. Nach der Debatte im Technischen Ausschuss hatte man sich deshalb auf einen halbjährigen Probebetrieb verständigt. In diesem Zeitraum kommt die Stadt für Reparaturen für Rohrbrüche zwischen der Grundstücksgrenze und der Wasseruhr in Privathäusern auf. Normalerweise sind hierfür die Eigentümer verantwortlich, aber die Stadt rechnet nicht mit vielen Rohrbrüchen und will den Eigentümern ihre Sorgen nehmen. Für funktionstüchtige Druckminderer direkt vor der Wasseruhr und damit alle Leitungen im Haus bleiben die Eigentümer verantwortlich.

Aufgegeben wird nur das Reservoir in Steinhausen, aus dem das Wasser zu den Verbrauchern geleitet wird. Ein Brunnen wird weiter betrieben und speist künftig den Behälter der Hochzone mit. Ortsvorsteher Guido Klaiber wies darauf hin, dass dies allen diene; da die Nitratwerte in Steinhausen geringer sind, muss die Stadt weniger Wasser aus dem Tiefbrunnen holen, was teuer ist. Vorgesehen ist eine Verbindung vom Schussenrieder Hochbehälter Wolfgalgen nach Steinhausen. Zugleich wird eine Leitung über Torfwerk und Schienenhof nach Bad Schussenried wieder in Betrieb genommen, sodass ein Versorgungsring entsteht. Der Hochbehälter in Steinhausen ist teuer in der Wartung und müsste mittelfristig teuer saniert werden.