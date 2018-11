Stadt bereitet Ersatzverkehr auf der Schiene vor

Zurzeit wird die Strecke der Südbahn zwischen Ulm und Friedrichshafen abschnittsweise elektrifiziert. Von März bis Juli 2019 ist der Streckenabschnitt zwischen Biberach und Aulendorf gesperrt, Fahrgäste müssen dann auf den Schienenersatzverkehr ausweichen. Um alle Fahrgäste befördern zu können, plant die Bahn den Einsatz von circa 90 langen Gelenkbussen pro Tag. das gab Bürgermeister Achim Deinet am Donnerstagabend bei der Gemeinderatssitzung bekannt. Das Problem: Der Bahnhof in Bad Schussenried ist für so viele Busse nicht ausgerichtet. Und die Wendeplatte am Bahnhof ist auch nicht geeignet für die langen Gelenkbusse. Bürgermeister Achim Deinet stellte am Donnerstagabend die Planungen für den Schienenersatzverkehr vor. Demnach soll die Bushaltestelle sich auf dem ehemaligen Liebherr-Parkplatz, am Eingang des Bahnhofsgeländes, befinden. Der Parkplatz befindet sich mittlerweile im Besitz der Stadt. Ein Teil der Parkplätze an dieser Stelle fällt somit in diesen drei Monaten weg.