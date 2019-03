Stadt Bad Schussenried verbraucht weniger Strom

Die Stadt Bad Schussenried steht energetisch auf sehr soliden Beinen. Dies hat der Gemeinderat bei der Vorstellung des Energieberichts 2017 durch die Energieagentur Ravensburg erfreut zur Kenntnis genommen. Allerdings gab es beim daraus resultierenden Leitfaden und dem Arbeitsprogramm unterschiedliche Auffassungen. Vier Gemeinderäte enthielten sich aufgrund dessen bei diesen Punkten. Dennoch wurde auch dies mit 13 Ja-Stimmen verabschiedet.

Untersucht auf ihre Energieverbräuche wurden im Jahr 2017 17 städtische Gebäude sowie die Kläranlage und die städtische Wasserversorgung, wie Walter Göppel, Chef der Energieagentur, in der Sitzung ausführte. Insgesamt ist der Stromverbrauch in Bad Schussenried 2017 gegenüber dem Vorjahr um 3,1 Prozent gesunken. Auch beim Wasser haben die Schussenrieder 14 Prozent im Jahr 2017 eingespart. „Der Gesamtverbrauch verglichen mit dem Ausgangsjahr 2009 ist insgesamt rückläufig“, sagte Göppel und fügte hinzu: „Die erwarteten Einsparungen sind erzielt worden.“

Investitionen zahlen sich aus

Im Jahr 2017 seien bereits Maßnahmen umgesetzt worden wie der Austausch der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen, die Sanierung des Kindergartens im Ortsteil Reichenbach sowie die Software in der Stadthalle. „Das sind alles Maßnahmen, die den Energieverbrauch deutlich reduziert haben“, so Walter Göppel.

Um dies aber noch zu verstärken, empfiehlt Göppel einen weiteren Maßnahmenkatalog. So sollten die Hausmeister von öffentlichen Gebäuden vor und nach der Heizperiode Begehungen machen und jährlich in Sachen Energie geschult werden.Zudem fordert Göppel sogenannte Junior-Klimaschutzmanager, die etwa bei der Jugendfeuerwehr ausgebildet werden könnten. Radwege zwischen Olzreute und Gensenweiler sowie Otterswang und Aulendorf würden das Umsteige auf das Fahrrad erleichtern.

Sporthalle bleibt Streitthema

Bei der anstehenden Sanierung der Sporthalle sollten energetische Gesichtspunkte nicht vernachlässigt werden. Genau diesen Punkt kritisierte FUB/BL-Stadtrat Alexander Eisele. 400 000 Euro allein für die Außenhaut der Sporthalle seien für ihn zu viel. Dafür könne man lang heizen – bei jährliche Kosten von 20 000 Euro.

Insgesamt forderte Göppel dazu auf, das kommunale Energiemanagement noch weiter zu verbessern, auch wenn Bad Schussenried die Nummer 1 in Baden-Württemberg und bundesweit auf Platz drei liege. „Ich freue mich sehr, dass wir so dastehen und der Energieverbrauch stetig nach unten geht“, sagte Bürgermeister Achim Deinet. Dies sei nicht zuletzt auch in Euro festzumachen. Ohne die durchgeführten Einsparmaßnahmen lägen die Energiemehrkosten für das Haushaltsjahr um rund 55 000 Euro höher, bezogen auf das Basisjahr 2009.

Im kommenden Jahr soll Bad Schussenried erneut mit dem Energy Award zertifiziert werden. Diese Bewertung wird alle vier Jahre vorgenommen. 2016 wurde die Stadt schon zum zweiten Mal mit dem Gold-Status ausgezeichnet.