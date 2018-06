Auszubildende der Stadtverwaltung Bad Schussenried haben 838 Euro für den Runden Tisch gesammelt. Bei einer Tombola und einer Versteigerung machten sie aus Sachpreisen bares Geld. Jetzt übergaben sie den Spendenscheck an die Mitglieder des Runden Tisches.

Die Auszubildenden der Stadtverwaltung Bad Schussenried engagieren sich immer am Ende eines Jahres finanziell für soziale Projekte. Hierfür haben in 2013 die drei Azubis Laura Fischer, Jana Köberle und Barbara Widmann etwa 120 örtliche Einzelhändler in Bad Schussenried mit dem Ziel angeschrieben, Sachspenden für eine Tombola zu erhalten. Die Einzelhändler ließen sich nicht lange bitten, sodass mehr als 600 Sachpreise zusammenkamen. Bei einer Tombola verkauften sie fast alle Lose und übergaben die meisten Präsente an die glücklichen Gewinner. Die restlichen Gewinne wurden anschließend bei der städtischen Weihnachtsfeier meistbietend versteigert. Insgesamt kamen so 838 Euro für den Runden Tisch zusammen.

Bei der Scheckübergabe strahlte das Team des Runden Tisches und die drei Azubis. „Wenn wir in unserer Stadt etwas Gutes tun können und miterleben, wie etwas Sinnvolles mit dem Geld für unsere Einwohner gemacht wird, dann freut uns das natürlich sehr“, sagt Jana Köberle.

Unter anderem wird der Runde Tisch dieses Geld in den Weihnachtstisch für bedürftige Menschen investieren. „Wir sind auf einem guten Weg“, so Gertrud Buck von der Nachbarschaftshilfe und Manuela Weishaupt von der Stadtverwaltung, „aber das Ziel der Finanzierung eines solchen Projektes ist noch nicht erreicht.“ Über weitere Spenden würde sich daher das Team des Runden Tisches sehr freuen.