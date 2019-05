Bei einem Besuch des Oberschwäbischen Museumsdorfes Kürnbach übergab der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Hans-Joachim Fuchtel (CDU), im Beisein des Bundestagsabgeordneten Josef Rief (CDU) an Landrat Heiko Schmid einen Förderbescheid aus der der Fördermaßnahme „Landkultur“ in Höhe von 78 000 Euro für das Projekt „Freilichtmuseen – Theater freilich!“.

Zusammen mit dem Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck hat Kürnbach federführend für die Freilichtmuseen in Beuren, Wackershofen und Gottersdorf ein neues, partizipatives Projekt für Senioren erarbeitet. Senioren sollen dabei als kreative „Geschichte(n)erzähler“ aktiviert werden. Auf diese Weise will man ein neues Bildungsangebot für Erwachsene bestimmter Altersgruppen schaffen.

„Es geht bei ,Landkultur’ darum, das kulturelle Angebot zu erhalten, nach Möglichkeit auszubauen und an die Bedürfnisse der Menschen vor Ort anzupassen. Denn Kunst und Kultur bieten eine geistige Heimat, stiften Identität und schaffen Gemeinschaft“, sagte Staatssekretär Fuchtel bei der Bescheidübergabe.

„Mit diesem Projekt zeigt das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach wieder einmal seine Innovationskraft und seinen Mut kreative Vermittlungsansätze zu verfolgen“, sagte Landrat Heiko Schmid. „Es unterstreicht auch die gute Zusammenarbeit der Freilichtmuseen in Baden-Württemberg und zeigt zugleich, dass die Besucherinnen und Besucher für Kürnbach im Mittelpunkt stehen.“

Das Projekt wird in den kommenden zwei Jahren im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach und im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck federführend realisiert und im zweiten Projektabschnitt auch in den Freilichtmuseen in Beuren, Wackershofen und Gottersdor.