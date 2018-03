St.-Martins-Chorknaben geben Benefizkonzert im Kloster

Die St.-Martins-Chorknaben Biberach geben am Sonntag, 18. März, von 18 Uhr an im Bibliotheksaal in Bad Schussenried ein Benefizkonzert zugunsten der Hospizstiftung Biberach. Es stehen unter anderem folgende Kompositionen auf dem Programm: „Ave verum corpus“ (Wolfgang Amadeus Mozart), „Panis angelicus“ (César Franck), „Abendsegen“ (Engelbert Humperdinck). Außerdem erklingen moderne Kompositionen wie „Engel“ und „Viva la vida“.

Die St.-Martins-Chorknaben Biberach wurden 1962 vom damaligen Kaplan der Pfarrei St. Martin und Maria, Paul Pfaff, gegründet. Der klassisch besetzte Knabenchor singt überwiegend a cappella. Regelmäßig gestalten die Chorknaben Gottesdienste in ihrer Heimatkirche St. Martin und in den umliegenden Kirchengemeinden. Darüber hinaus geben sie Konzerte. Höhepunkt im Chorjahr ist die alljährliche Konzert- und Freizeitreise ins In- und Ausland. Seit 1992 ist Johannes Striegel Chorleiter.

Die Katholische Gesamtkirchengemeinde Biberach, die Diözese Rottenburg-Stuttgart, die Franziskanerinnen von Reute und die St.-Elisabeth-Stiftung haben zusammen die Hospizstiftung Biberach ins Leben gerufen. Deren Ziel ist es, schwerkranken Menschen ein würdiges Sterben zu ermöglichen und Sterbende sowie ihre Angehörigen zu begleiten. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Förderung und Unterstützung des stationären Hospizes Haus Maria in Biberach. Weitere Informationen gibt es unter www.hospizstiftung-biberach.de im Netz.