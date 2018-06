Springreiter und Kutscher tragen Schauwettkampf aus

Wild, laut und „ungezügelt“ ist es beim Showprogramm „Jump and Drive“ am Samstagabend auf dem Reitplatz in Bad Schussenried zugegangen. Die Zuschauer heizten verbal ein. Neben dem Reitsport ging es vor allem um Spaß. Und davon gab es eine Menge, was an den Gesichtern der Reiter und des Publikums abzulesen war.

Mit dem traditionellen Reitturnier des Reit- und Fahrvereins (RFV) Bad Schussenried verbunden ist das 60-jährige Vereinsjubiläum. „An diesem Wochenende haben 423 Reiter im Alter von 15 bis 65 Jahren mit 980 Pferden an den Spring- und Dressurprüfungen bis zur Klasse S* teilgenommen“, sagte Vereinsvorsitzender Kurt Hardt. Am kommenden Wochenende, 11. bis 13. Mai, geht es auf dem Reitplatz am Zellersee in die nächste Runde.

Anlässlich des Vereinsjubiläums präsentierte der RFV das Showprogramm „Jump an Drive“. Dies ist ein immer beliebter werdender Schauwettkampf. Ein Springreiter und ein Fahrer mit zweispänniger Kutsche bilden ein Team und müssen einen Hindernisparcours bewältigen. Während die Kutsche in Wartestellung bleibt, springt der Reiter seinen Parcours in möglichst kurzer Zeit und am besten ohne Fehler, denn jeder Hindernisfehler bedeutet Strafsekunden. Am Ziel angekommen gibt er sein Pferd einem Helfer und sprintet zur wartenden Kutsche. Diese startet an Hindernissen vorbei durch einen Kegelparcours. Hindernisverstöße werden ebenfalls als Fehler gewertet. Die Zeit wird gestoppt.

Schussenrieder gewinnen

Bei dem Schauwettkampf sind neun Teams von Reitervereinigungen aus dem Kreis Biberach und Ravensburg angetreten, darunter drei Teams vom RFV Bad Schussenried. Springreiterin Alexandra Gack und Fahrer Josef Lutz vom Team Bad Schussenried III belegten den ersten Platz. Den zweiten Platz errang die 17-jährige Springreiterin Daniela Gack und ihr Fahrer Oswin Ederle vom Team Bad Schussenried II. Wegen der witterungsbedingt schlechten Platzverhältnisse wurde die Kür der Voltigierkinder abgesagt.