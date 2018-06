Zum Thema Sanierung oder Neubau der Sporthalle in Bad Schussenried wird in der nächsten Sitzung des Gemeinderats ein zweites Büro sein Angebot für den Vergleich verschiedener Varianten erläutern. Das sagte der Hauptamtsleiter Günter Bechinka im Technischen Ausschuss auf eine Frage des Stadtrats Alexander Eisele (FUB/BL) zum weiteren Vorgehen. Es sei in der Juni-Sitzung aber noch keine Entscheidung vorgesehen, sagte Bechinka. Diese solle im Juli getroffen werden.

Im Mai hatte das Büro Riehle einen Variantenvergleich mittels Machbarkeitsstudie vorgestellt: Dabe würden abgestimmte Raumprogramme und mögliche Grundrisse mitsamt Kostenschätzungen gegenübergestellt, ohne dass Sanierung oder Neubau komplett durchgeplant werden müssten. Eine solche Studie würde rund 125 000 Euro kosten. Bechinka deutete an, dass der zweite Anbieter eine etwas andere Herangehensweise wähle. Demnach will das Büro Quantum stärker auf bereits vorhandenen Planungen aufbauen.

In der Vergangenheit hat der Architekt Rolf Seibert die Stadt beim Thema Sporthalle begleitet. Auf eine weitere Frage Eiseles hieß es, dass bisher „kein Schadstoffgutachten explizit für die Sporthalle“ gemacht worden sei – wohl aber fürs Progymnasium, das im gleichen Jahr und in vergleichbarer Bauweise errichtet worden sei. Dort wurde stichprobenartig untersucht; für eine tiefgehende Analyse müssten Wände und Böden geöffnet werden. Klar sei jedoch, dass das 2016 vom Rat beschlossene und später durch den Bürgerentscheid gekippte Sanierungskonzept ausdrücklich Kosten für den Umgang mit Schadstoffen enthalte – beruhend auf dem Analogieschluss vom Progymnasium.