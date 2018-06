Spendenkonzert der SMV des CMPG ist ein großer Erfolg

Rund einhundert Besucher sind zum Spendenkonzert der SMV des Caspar-Mohr-Progymnasiums (CMP) gekommen und haben insgesamt 880 Euro gespendet. Das Geld fließt direkt an die Tafel in Bad Schussenried, in Form von Sachspenden.

Nach der Begrüßungsrede der Schüler sang unter der Leitung von Selin Schönbeck der Schulchor, der eigens für das Konzert große Verstärkung aus den Reihen der Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 bekommen hatte, die sich an der Aktion für den guten Zweck beteiligen wollten. Das Programm hatten die Gymnasiasten selbst zusammengestellt, darunter waren Lieder wie „It’s my Life“ von Bon Jovi oder „Jar of Hearts“ von Christina Perri, bei dem die Schülerin Anna Maria Swora ein beeindruckendes Solo sang. Die Schülerinnen Indra Mahler und Rosalie Bühler sowie Anna Maria Swora und Lisa Sock aus den Klassen 5 und 6 trugen außerdem jeweils ein Instrumentalduett vor. Im zweiten Teil trat der Neue Chor aus Bad Schussenried auf, der bekannte Pop-Klassiker wie „Alles nur geklaut“ von den Prinzen oder „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher vortrug. Den Abschluss des Abends bildete eine Band, bestehend aus Lehrer Christian Weichhard, Schulsozialarbeiterin Katharina Wiedergrün und ihrer Schwester Johanna.