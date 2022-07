Souvenirs rund ums Bier

Brauereien bringen neben Bier auch schon immer Werbemittel unters Volk, die sich inzwischen zu beliebten Sammlerobjekten entwickelt haben. Immer mehr Menschen lassen sich von der großen Sammelleidenschaft anstecken. Am Samstag, 16. Juli, ab 9 Uhr dürfen sich Sammler von Brauerei-Werbemitteln freuen: Bei der großen Tauschbörse der Fördergemeinschaft von Brauerei-Werbemittel-Sammlern in der Schussenrieder Brauerei bieten Sammler aus ganz Deutschland Brauerei-Objekte zum Tausch an und ergänzen ihre bestehenden Sammlungen um neue Exponate.

Bei dieser Veranstaltung, die fest zum Schussenrieder Veranstaltungsprogramm gehört, wechseln nicht nur Bierkrüge oder Brauereischilder ihre Besitzer. Die Freunde von Brauerei-Werbemitteln nutzen auch die Gelegenheit zum Aufbau und zur Pflege von langjährigen Freundschaften. Außerdem können sich Sammler im Bierkrugmuseum mit seinen rund 1200 historischen Bierkrügen neue Anregungen holen.

Nach den anstrengenden Tausch-Geschäften bietet der schattige und gemütliche Schussenrieder Biergarten eine willkommene Abwechslung. Beim einen oder anderen Fachgespräch können sich die Sammler oberschwäbische Spezialitäten schmecken lassen und sich bei einem kühlen und frisch gezapften Bier erholen. Der Eintritt ist frei!

Informationen zur SCHUSSENRIEDER Brauerei Ott mit Deutschlands 1. Bierkrugmuseum

erhalten Sie unter www.schussenrieder.de, auf www.facebook.com/SchussenriederBrauerei und auf www.instagram.com/schussenriederr_brauerei.

Tel 07583 / 40411 oder per Email an museum@schussenrieder.de