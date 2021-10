Sonderschauen mit Ferienöffnungszeiten

Das Kloster Schussenried behält für die beiden laufenden Sonderausstellungen bis zum Ende der Herbstferien am 7. November die Sommeröffnungszeiten bei: Bis dahin ist das Kloster von Dienstag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr geöffnet, samstags, sonntags und an Feiertagen jeweils durchgehend von 10 bis 17 Uhr. Nach Ende der Herbstferien beginnen die Winteröffnungszeiten, dann ist vom 8. November an samstags, sonntags und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Sonderausstellung „Tricture 3D – Komm ins Bild“ für die ganze Familie läuft bis 6. März 2022. Die dreidimensionalen Gemälde mit Motiven wie unter anderem Dinosauriern laden zum Mitmachen und Anfassen ein – das Fotografieren ist ausdrücklich erlaubt und Besucher können sich selbst vor den Motiven in Szene setzen.

Die Lego-Schau der Klötzlebauer Ulm ist ebenfalls bis 6. März 2022 zu bestaunen: In ihrer Jubiläumsausstellung zeigen die schwäbischen Lego-Fans im Alter von 14 bis 68 Jahren Kreationen aus dem städtischen Leben, die bunte Welt der Comics und die von „Star Wars“.