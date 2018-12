Der Gemeinderat Bad Schussenried hat sich am Donnerstagabend auf eine Strategie für den weiteren Breitbandausbau geeinigt. Das Gremium legte fest, wie viel die Bürger in Zukunft zahlen müssen, wenn die Kommune ihnen einen Hausanschluss legt – das Glasfaserkabel also bis direkt bis in den eigenen Keller geht. Der Hausanschluss bleibt dabei jedoch im Eigentum der Stadt.

Variante 1

Verschiedene Szenarien sind möglich. Variante 1: Die Straße ist gerade offen aufgrund anderer Straßenbauarbeiten. Der Bürger möchte nur den Glasfaseranschluss. Die Grundpauschale beträgt in diesem Fall 2890 Euro. Die Stadt wird jedoch nicht die gesamten Kosten an die Bürger weitergeben, in der Hoffnung, dass sich dann mehr Schussenrieder dafür entscheiden. Der Bürger zahlt bei der Vertragsunterzeichnung 1100 Euro und dann noch einmal den selben Betrag, wenn die Leitungen freigeschaltet werden.

Variante 2

Variante 2: Es werden mehrere Arbeiten im Auftrag des Bürgers durchgeführt. Es wird nicht nur das Glasfaserkabel bis ins Haus neu gelegt, sondern auch noch ein neuer Hausanschluss für weitere Infrastruktur, zum Beispiel für Wasser, Abwasser oder Strom. Es handelt sich also um einen Mehrspartenanschluss – die Bündelung der Arbeiten senkt die Kosten. Der Bürger zahlt in diesem Fall 650 Euro zu Beginn und weitere 650 Euro bei der Freischaltung.

Variante 3

Variante 3: Der Bürger wünscht einen Hausanschluss, obwohl zu diesem Zeitpunkt keine anderen Straßenbauarbeiten in diesem Abschnitt anstehen. In diesem Fall belaufen sich die Kosten auf 3900 Euro, wovon der Bürger jedoch nur 3300 Euro zahlt, aufgeteilt in zwei Tranchen.

Es lässt sich nicht abschätzen, wie viele Bürger sich für welche Variante entscheiden werden. Daher ist noch völlig offen, wie viel die Stadt für den Ausbau des Breitbandnetzes draufzahlen muss. Das bereitet einigen Gemeinderäten Kopfschmerzen, die sie dann auch am Donnerstag in der öffentlichen Sitzung äußerten. Gemeinderat Peter Vollmer (CDU) fragte, ob die Gemeinde eventuell auf mehreren Millionen an Kosten sitzen bleibe. „Da ist viel Nebel“, so Vollmer. Dass der Ausbau laufe, obwohl die Kosten unklar seien, sei eigentlich nicht in Ordnung.

Es gab eine kurze Diskussion darüber, inwieweit die nun gesetzten Preise konkurrenzfähig sind. Kämmerer Carsten Kubot sagte, dass sie „nicht in Stein gemeißelt“ seien. Man werde sie mit der Zeit anpassen. Gemeinderat Peter Vollmer (CDU) zweifelte an, ob die genannten Zahlen den tatsächlichen Kosten entsprächen. „Die Zukunft wird zeigen, ob die Leute diese Preise annehmen“, sagte Gemeinderat Alexander Eisele (FUB/BL), „und dann müssen wir eventuell nachjustieren“. Gemeinderat Frank Spähn (FW) sagte, man sei „nicht glücklich“ darüber, nicht genau zu wissen, was der Ausbau nachher wirklich koste. Auch er plädierte dafür, später, falls nötig, nachzujustieren. Bei der Abstimmung stimmten Teil der CDU gegen das weitere Vorgehen, andere enthielten sich. Die Gemeinderäte der anderen Fraktionen stimmten dafür.

Wer das Breitbandnetz dann betreiben wird, ist noch unklar. Die Kommunalanstalt Komm.Pakt.Net wird die Betreibersuche stellvertretend für seine Mitglieder übernehmen. Ziel ist es, einen Betreiber für den gesamten Landkreis zu finden. „Mithilfe des Backbonenetzausbaus wollen wir ein großes zusammenhängendes Netz schaffen“, erklärte Manfred Storrer, zuständiger Dezernent für den Breitbandausbau im Landratsamt Biberach. Momentan gebe es einen Flickenteppich im Landkreis, nach und nach solle es eine Harmonisierung geben und überall die gleichen Bedingungen geschaffen werden. „Unser Ziel ist es, dass die Bürger überall im Landkreis Zugang zu Glasfaserkabel haben, denn das ist die einzige zukunftsfähige Technik.“