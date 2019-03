So feiern Hunderte Josefs und Josefinen ihren Namenstag

Knapp 700 Josefe und Josefinen in einem Raum – das gibt es nur beim Schussenrieder Joseftag. Hunderte Namensvetter sind am Dienstag in den Bierkrugstadel der Schussenrieder Brauerei gekommen, um gemeinsam ihren Namenstag zu feiern. Eingeladen hat sie Seniorchef Jürgen Josef Ott.

Die Gäste kommen in Scharen. Einige reisen mit Bussen aus Rottweil oder Aalen, andere mit dem Auto aus Stuttgart und dem Allgäu an. Gemeinsam haben viele der Kfz-Kennzeichen ein „J“ für den gemeinsamen Vornamen. Der ist Voraussetzung, um ein Freigetränk, einen „Josefbock“, im Bierkrugstadel zu erhalten.

Doch nicht nur Freibier, vor allem Tradition zieht die Menschen jedes Jahr nach Bad Schussenried. „Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als die Brauerei Ott das Bier mit dem Pferdewagen gebracht hat,“ erzählt Josef Müller aus Winterstettendorf. Er sei mit der Brauerei und der Familie Ott schon so lange verbunden, da gehöre es sich einfach, zum Josefsfest zu kommen. „Ein solches Fest ist schließlich keine Selbstverständlichkeit“, stellt der ehemalige Gastwirt fest.

Früher ein offizieller Feiertag

Gefeiert wird jedes Jahr der Tag des Heiligen Josefs. Dieser war früher in katholischen Regionen Süddeutschlands ein gesetzlicher Feiertag. In Oberschwaben wurde er 1965 abgeschafft, in Bayern 1969. „Vor 23 Jahren saß ich mit vier weiteren Josefen in meiner Wirtschaft und wir haben uns darüber geärgert, dass es diesen Feiertag nicht mehr gibt, mit dem wir aufgewachsen sind“, sagt Jürgen Josef Ott. Daher hätten sie gemeinsam den Schussenrieder Josefverein gegründet und beschlossen, ein Fest am Joseftag auszurichten. „Schon nach zwei Jahren mussten wir in den Bierkrugstadel umziehen, weil wir sonst zu wenig Platz gehabt hätten“, erinnert sich der 75-Jährige. Heute hat der Verein 1600 Mitglieder und ein eigene Kapelle. Der Mitgliedsbeitrag ist ein Euro im Jahr.

Man schreit einmal Josef und alle drehen sich um. Josef Hagg, Winterlingen

Zu der Traditionsveranstaltung kommen auch in diesem Jahr jede Menge Gäste. Eine Musikappelle, die ebenfalls nur aus Männern mit dem Vornamen Josef besteht, unterhält die Besucher. Als Präsident des Josefverein begrüßt Jürgen Josef Ott die Gäste. Währenddessen ist das Bewirtungsteam ununterbrochen im Einsatz, um den den Hunger und Durst der Namensvetter zu stillen.

„Ich komme seit zehn Jahren hierher und treffe mich mit Kameraden“, berichtet Josef Hagg aus Winterlingen bei Albstadt. Die Atmosphäre sei immer sehr gut. „Man schreit einmal Josef und alle drehen sich um“, sagt er lachend. Die ausgelassene Stimmung im Stadel findet mit dem Auftritt von Oma Paula ihren Höhepunkt. Die rüstige Frau erzählt teils deftige Witze, die die Besucher herzhaft zum Lachen bringen.

Während die Gäste den Joseftag feiern, gibt es jedoch immer weniger Menschen mit diesem Vornamen. Viele der Gäste sind die letzten in einer lange Ahnenreihe von Josefen. „In meiner Familie hat dieser Name Tradition, aber heutzutage werden lieber modernere Namen wie Jakob vergeben“, erzählt zum Beispiel Josef Elser. „Josefe kommen nicht mehr nach“, meint auch Ott. Daher verliere der Verein jedes Jahr an Mitgliedern. Trotzdem möchte er weiter machen: „Ich mache das, solange ich mich wohl fühle, denn es bereitet mir Freude.“ Die Menschen seien dankbar. „Das ist in der heutigen Zeit selten geworden“ sagt der 75-Jährige.