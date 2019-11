Die Kurse des Skiclubs Bad Schussenried finden in diesem Jahr von 26. bis 29. Dezember in Balderschwang statt. Ausweichtermine sind die Tage vom 3. bis zum 5. Januar. Durch den Bau eines neuen Sessellifts und den Ausbau der Schneeanlage wurde die Schneesicherheit und Attraktivität des Skigebiets nochmals erhöht, teilt der Skiclub mit. Das Kursangebot umfasst Skikurse für Jung und Alt, Anfänger, Fortgeschrittene und sportliche Fahrer. Die Abfahrtszeit an den Kurstagen ist jeweils um 7 Uhr an der Schule, die Rückkehr gegen 18 Uhr. Die Busse sind über die Mittagspause geöffnet, beheizt und beaufsichtigt. Auch Fahrer ohne Kursteilnahme sind willkommen. Anmeldung und Barbezahlung ab sofort bei Reisebüro Rommel, Klosterstraße 3, Bad Schussenried. Weitere Informationen über das Sportangebot der Skischule gibt es unter www.skiclub-schussenried.de.