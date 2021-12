Sind 250 neue Arbeitsplätze in Gefahr?

Über den Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger wollen die Firma SHW und die Stadt Bad Schussenried Druck auf das Land machen. Die Grundstücksverhandlungen für eine Erweiterung des Unternehmens sind bisher zu keinem Ergebnis gekommen. Dabei solle in zwölf Monaten Baubeginn sein. Bürgermeister Deinet fürchtet, das Unternehmen könnte mit seinen 650 Arbeitsplätzen abwandern.

Bereits seit Juni 2021 verhandelten die SHW und die Stadt Bad Schussenried mit dem Land Baden-Württemberg wegen einer geeigneten Erweiterungsfläche in der Größenordnung von rund fünf Hektar für 250 zusätzliche Arbeitsplätze, teilen Unternehmen und Kommune gemeinsam mit. Nach mehreren Tauschangeboten scheine sich immer noch keine Lösung abzuzeichnen. Deshalb habe sich die Stadt nun mit der Bitte um Unterstützung an Thomas Dörflinger, den CDU-Landtagsabgeordneten und Mitglied im Wirtschaftsausschuss, gewandt.

Bürgermeister Deinet: „Anderenfalls ist das Projekt gefährdet und die Arbeitsplätze wandern ins Ausland ab. Dies kann und darf nicht Zielsetzung weder des Landes noch der Stadt Bad Schussenried sein.“

Ähnlich: SHW CEO Wolfgang Plasser: „Wir brauchen dringend Platz für neuanlaufende E-Mobilitätsprojekte. Der Standort am Hauptwerk wäre ideal. Ich hoffe, dass wir die Verhandlungen zum Erwerb des Grundstücks demnächst abschließen können, sonst läuft uns die Zeit davon und wir müssen den Neubau irgendwo anders realisieren. Es geht schließlich um 250 neue Arbeitsplätze und um ein Investitionsvolumen von 40 Millonen Euro.“ Plasser weist weiter darauf hin, dass alles – Entwicklung, Produktion und Endmontage – in Bad Schussenried verbleiben solle und damit vom Auszubildenden bis zum Entwicklungsingenieur alle Arbeitsbereiche betroffen sind. Die SHW und die Stadt Bad Schussenried erbitten daher Thomas Dörflinger, beim Finanz- und Landwirtschaftsministerium, gegebenenfalls auch über das Wirtschaftsministerium, um Unterstützung für die Realisierung der Werkserweiterung.

„Der Landkreis Biberach ist wirtschaftsstark und muss es auch bleiben. Viele Unternehmen aus dem Bereich der Automobilzulieferer befinden sich in einem Transformationsprozess, auch die SHW in Bad Schussenried. Dass nun dort viele zukunftsgerichtete Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, begrüße ich sehr. Den Erweiterungswunsch der SHW werde ich mit Blick auf die beteiligten Ministerien in Stuttgart aktiv unterstützen“, sagt CDU-Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger.

Wunsch der Stadt ist es, das Anliegen konkret bei Finanzminister Dr. Danyal Bayaz vortragen zu können. Im Koalitionsvertrag ist festgehalten, dass das Land Baden-Württemberg führendes Klimaschutzland werden soll. Winfried Hermann hat unlängst in einem Grußwort auf diese Zielvorgaben hingewiesen: „Er sehe hier Chancen, die es zu ergreifen gilt, damit Baden-Württemberg zum vorbildlichen Klimaschutz- und Mobilitätsland wird.“ Diese Ziele würden von der Stadt Bad Schussenried und der Pierer Group / SHW Automotive aufgegriffen und mit der Ansiedlung eines „Entwicklungsszentrums E-Mobiliät“ in der Region Oberschwaben umgesetztt.

Der Neubau soll beim bestehenden Werk in Bad Schussenried entstehen. Derzeit interessiere sich die Pierer Group / SHW AG, als führender Pumpenlieferant der Automobilindustrie (Audi, Mercedes Benz, Porsche) für ein rund fünf Hektar großes Grundstück, das sich noch im Eigentum des Landes Baden-Württemberg befindet und künftige Erweiterungen ebenfalls ermöglicht. Baubeginn müsse spätestens Ende 2022 sein, damit die Produktion 2025 anlaufen könne. Der notwendige Bebauungsplan solle bis spätestens Mitte 2022 rechtskräftig sein, erläutern Stadt und Untenehmen den Zeitplan.