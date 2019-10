Silcherchor gibt zwei Konzerte

Der Silcherchor Donau-Bussen tritt am Samstag, 19. Oktober, von 19 Uhr an in der Wallfahrtskirche St. Peter und Paul in Steinhausen bei Bad Schussenried auf. Das gleiche Konzertprogramm trägt er noch mal am Sonntag, 20. Oktober, von 18.30 Uhr an im Kulturhaus der Stadt Laupheim vor.

Der Chor bringt als Erstaufführung in einer Neubearbeitung das Requiem d-moll von Luigi Cherubini (1760 – 1842) zu Gehör. Dem Silcherchor nahezu auf den Leib geschneidert, wurde die originale Orchesterfassung ersetzt und für Klavier und Harmonium eingerichtet; so entwickelt das Werk in Transparenz und Durchlässigkeit neue Höreindrücke. Ausführende Instrumentalisten sind das Ensemble „Liaison extraordinaire“ mit Oliver Drechsel (Klavier) und Christoph Lahme (Harmonium).

Trotz der Reduktion der Instrumente entwickelt sich Cherubinis Totenmesse nahezu opernhaft mit berührenden orchestralen Klängen, um mit den Männerstimmen zu verschmelzen. Cherubini selbst hat verfügt, dass das Requiem bei seiner Beisetzung erklingen soll. Es gilt als ein Juwel der Kirchenmusik, ist heute jedoch nahezu unbekannt.

Eröffnet wird das geistliche Konzert mit Schuberts achtstimmigen „Gesang der Geister über den Wassern“, einer genialen und lautmalerischen Vertonung des berühmten Goethe-Gedichts. Die Gesamtleitung obliegt Peter Schmitz, der Impulsgeber für diese Neufassung ist.