Silcherchor auf der Suche nach Sängern

Im Fokus der diesjährigen Jahreshauptversammlung stand wieder der Sängernachwuchs, was aktuell forciert angegangen werden sollte. Wie viele Chöre hat auch der Silcherchor die letzten beiden Jahre nicht ohne Verluste überstanden und sucht nun dringend weitere Sänger. An der Versammlung hat der 1. Vorsitzende, Claudio Blasizzo, die Chormitglieder für ihren Zusammenhalt, das tolle Engagement und das super gelungene Konzert am 01. Mai in Bad Buchau sehr gelobt. Nichts desto trotz brauchen wir im Silcherchor neue Sänger, sagte Blasizzo in seinen Ausführungen. Einige Möglichkeiten wurden diskutiert, um Musikfreunde wieder zum Singen zu motivieren. Alle Interessierte dürfen sich gerne über unsere Webseite www.silcherchor.de informieren und direkt mit uns Kontakt aufnehmen.

Des Weiteren standen Wahlen der gesamten Vorstandschaft auf der Tagesordnung. Wieder gewählt wurden der 1. Vorsitzende –Claudio Blasizzo, Kassier – Karl Ehrmann und Schriftführer – Wilfried Rampf. Neu gewählt wurden: 2. Vorsitzender – Bernd Reich, Beisitzer – Karl Beck, Beisitzer – Alexander Rapp. Die scheidenden Vorstandsmitglieder – Jörg Seethaler, Rainer Berner und Karl-Josef Kreutzer wurden mit herzlichem Dank und mit großem Beifall der Sänger verabschiedet.

Zum Saisonabschluss am 25. Juli soll eine verkürzte Probe durchgeführt werden und im Anschluss um ca. 21Uhr, bei gutem Wetter, an einem kleinen Platzkonzert auf dem Marktplatz in Bad Buchau (vor dem Gasthof „Ochsen“) noch ein paar Lieder zum Besten gegeben werden. Über Zuhörer und auch zukünftige Sänger für den Sicherchor würden wir uns sehr freuen.