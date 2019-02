Auf dem Neujahrsempfang des Personalrats des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg (ZfP) in Bad Schussenried hat eine positive und wertschätzende Stimmung geherrscht, heißt es in einer Pressemitteilung. Zum ZfP gehören auch die Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Aulendorf, die Schussental-Klinik Aulendorf mit der Sinova Abteilung. Gerade in der heutigen Zeit komme es darauf an, sich aktiv an demokratischen Prozessen zu beteiligen, Demokratie innerhalb und außerhalb des Betriebes zu leben. Herbert Wilzek, Schussenrieder Personalratsvorsitzender und Aufsichtsratsmitglied des ZfP, rief die Beschäftigten dazu auf, bei den bevorstehenden Personalratswahlen zu kandidieren, und er sah in den laufenden Tarifverhandlungen der Länder die Chance, einen eigenen kleinen Beitrag gegen die Auseinanderentwicklung der Einkommen in Deutschland und der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft zu leisten.

Im Rahmen der laufenden Tarifrunde bestehe die Möglichkeit, hier in bescheidenem Rahmen etwas für die Einkommen der Beschäftigten zu tun und damit zugleich auch etwas gegen die wachsende Spaltung der Gesellschaft. Mit den Personalratswahlen verhalte es sich ähnlich. Hier bestünde die Möglichkeit, sich aktiv für eine Stärkung demokratischer Werte einzusetzen. Dies sei dringend erforderlich, auch um einem Erstarken autoritärer Tendenzen entgegenzuwirken. Darüber hinaus müsse die Forderung nach einer weiteren Demokratisierung, zumindest der öffentlichen Unternehmen, wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Bruno Sing. Martin Gerster, Biberacher SPD-Bundestagsabgeordneter, Achim Deinet, Bürgermeister von Bad Schussenried, Christoph Vieten, einer der Leiter der ZfP-Region Donau Riss und Frank Kuhn, Leiter des Zentralbereichs Personal und Organisation des ZfP, drückten in ihren Grußworten große Anerkennung und persönliche Wertschätzung für die am ZfP geleistete Arbeit aus. Maria Winker, Verdi-Geschäftsführerin des Bezirks Ulm-Oberschwaben, sprach über die laufende Tarifrunde für die ZfP-Beschäftigten.