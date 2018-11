SHW dankt Betriebsjubilaren für ihre langjährige Treue

Die Firma Schwäbische Hüttenwerke (SHW) hat am Standort Bad Schussenried ihre Jubilare geehrt.

Herauszuheben ist in diesem Jahr Wolfgang Kley, der der SHW 50 Jahre die Treue gehalten hat. Er ist seit 1968 für die Firma tätig und wurde nach seiner Ausbildung als Maschinenschlosser in die damalige Bearbeitung von Kompressoren für FTS-Dungfässer übernommen. Kley arbeitete bis zu seinem letzten Arbeitstag am 26. Oktober 2018 als Maschinenbediener in der Fertigung.

Für 40 Jahre Betriebstreue wurde Zdravko Bacalja in Abwesenheit geehrt. Er ist seit seiner Ausbildung zum Maschinenschlosser im Unternehmen. Auf 25 Jahre Betriebszugehörigkeit blickt Andreas May zurück. Er ist ebenfalls ein Eigengewächs und schon seit der Ausbildung bei bei SHW, heute in der Arbeitsvorbereitung.