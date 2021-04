Seniorin bei Waldarbeiten verletzt

Eine 80-Jährige ist nach Baumfällarbeiten am Sonntag bei Kleinwinnaden in ein Krankenhaus gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 14 Uhr waren die Frau und ein 25-Jähriger in einem Wald am Schussenweg. Der Mann fällte mit einer Motorsäge einen Baum. Um den Fall des etwa 15 Meter langen Stammes zu steuern, war ein Seil daran befestigt, an welchem die 80-Jährige zog. Dabei traf ein Ast des fallenden Baumes den Kopf der Frau und verletzte sie leicht.

Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.