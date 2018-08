Der 85-Jährige, der vergangene Woche von seinem Traktor überrollt wurde, ist am Dienstag seinen Verletzungen erlegen. Der Senior hatte am vergangenen Mittwoch gegen 10 Uhr seinen Traktor an einem Hang am Kirchgässle in Bad Schussenried ab.

Anscheinend wollte er Reparaturen am Schlepper durchführen. Er stellte den Motor ab und stieg aus der Fahrerkabine.

Vermutlich hatte er die Handbremse nicht richtig angezogen. Der Traktor setzte sich in Bewegung und überrollte den 85-Jährigen mit dem Hinterrad.