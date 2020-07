Seine Flugversuche haben Caspar Mohr bekannt gemacht

Als Musiker, Orgelbauer und Uhrmacher war der Chorherr des Klosters Schussenried ein Universalgenie, doch vor allem seine Flugversuche machten ihn berühmt: Am 6. Juli 1625, heute vor 395 Jahren, starb Caspar Mohr in Jebenhausen, heute ein Stadtteil von Göppingen. Die einen empfanden seine Flugversuche als Gotteslästerung, die anderen trauten ihm einen mehrstündigen Flug zu.

Tatsache ist, dass ihm sein Abt verbot, mit dem Apparat aus dem dritten Stockwerk abzuspringen. Zeitgenossen erzählen jedoch, dass sich Caspar Mohr durchaus vom Boden aufgeschwungen habe. Einige berichten, er habe sich beim Flug aus dem Schlafsaal in den Garten den Fuß gebrochen. Ganz Fantasievolle wollen sogar gesehen haben, dass er „zwei Stunden weit bis auf eine zum Kloster gehörenden Pfarrey“ geflogen sei.

Fußgetriebene Apparatur

Caspar Mohrs selbst konstruierte fußbetriebene Flugmaschine sollte nur durch Körperbewegung funktionieren. Dazu schnallte er Flügel aus Gänsefedern auf den Rücken, die durch Schnüre mit seinen Füßen verbunden waren. Mit Schlaufen hielt er die Flügel an den Händen fest, sodass er damit schwingen konnte wie ein Vogel.

Caspar Mohr, geboren 1575, stammte aus Hochdorf in der Nähe von Biberach. Er trat schon in jungen Jahren in das Kloster Schussenried ein, das ihn zum Theologiestudium nach Rom schickte. Nach seiner Rückkehr versah er sein Amt als Ordenspriester, galt aber bald auch als Universalgenie. Er war Maler, Schreiner, Schlosser, Schmied und Gärtner und überzeugte außerdem als hervorragender Musiker, Organist, Orgelbauer und Uhrmacher. Am 6. Juli 1625 starb er während eines Kuraufenthalts in Jebenhausen und wurde in Rechberghausen beerdigt.

Zwiespältiges Urteil

Mehr als 100 Jahre nach dem Tod von Caspar Mohr waren seine Ordensbrüder in Schussenried immer noch unschlüssig in ihrem Urteil. Im großen Deckengemälde der Bibliothek, entstanden 1755 bis 1757, erhielt der waghalsige Erfinder sogar einen Platz, schreibt die Klosterverwaltung von den Staatlichen Schlössern und Gärten.

Vielleicht waren die Ordensbrüder stolz auf seinen Erfindergeist. Dennoch überwiegt die kritische Haltung des Klosters: Hinter Caspar Mohr ist Daedalus abgebildet, der seinen Sohn Ikarus vergebens vor den Gefahren des Fliegens gewarnt hatte.