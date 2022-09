Seifenkistenfahrer trotzen Kälte und Regen

Zum Magnus-, Heimat- und Kinderfest in Bad Schussenried gehört auch das traditionelle Seifenkistenrennen. Dieses Jahr waren 23 Fahrende am Start. Kälte und Regen beeinträchtigten weder Laune noch Leistung und so konnten nach vier Stunden viele Geschenke und Pokale überreicht werden.

Die Altersgruppe A erhielt auch den große Stadtmeister-Wanderpokal: Diego Ondradu, Laurin Härle und Siena Ondradu. In der Altersgruppe B siegten Maxim-Noah Lutz, Colin Maximow und Bastian Sauter. Beim Prominentenrennen wurden Hans-Jürgen Gruber, Achim Deinet, Andreas Sauter und Thomas Abt geehrt. Einen Sonderapplaus für Originalität erhielten Heinz Beuter und Tobias Gabler. Als Rennstall und Organisator agierte gewohnt souverän der Stammtisch vom Weinstadl und die Jugenfeuerwehr sicherte die erstmals mit einem Slalomparcours ausgestattete Rennstrecke. Bürgermeister Achim Deinet lobte das heitere Rennen mit den kreativen Fahrzeugen und ermutigte die Zuschauer, Fahrer und Baumeister zu einem kräftigen Applaus für Können und Liebe.