„Schwäbische Schöpfung“ verschoben

Die von 21. bis 24. Oktober in Nonnenhorn, Roggenburg, Bad Schussenried und Wolfegg geplanten Aufführungen der „Schwäbischen Schöpfung“ müssen verschben werden. Grund ist eine Coronaerkrankung im Ensemble, teilt der Verein Alte Musik am Bodensee mit. „Das Wohl und die Gesundheit aller Beteiligten vor, hinter und auf der Bühne liegt uns am Herzen, daher sehen wir es als geboten, die Oktober-Termine abzusagen“, so der Veranstalter.

Aufgeschoben ist jedoch nicht aufgehoben: Von 16. bis 19. Dezember werden die Aufführungen nachgeholt. Für kommende Woche werden weitere Details angekündigt. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine, können aber auch an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.