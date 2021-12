„Schwäbische Schöpfung“ fällt aus

Der Verein Alte Musik sagt die für Sonntag, 19. Dezember, in Bad Schussenried geplante Aufführung der „Schwäbischen Schöpfung“ ab. „Leider müssen aufgrund einer kurzfristigen Erkrankung im Ensemble die Vorstellungen von ,Die Schwäbische Schöpfung’ in ersatzlos entfallen“, teilt der Verein Alte Musik mit. „Alle Bemühungen, in der Kürze der Zeit einen adäquaten Ersatz für die betroffene Hauptrolle zu finden, waren leider vergebens.“ Für das kommende Jahr plant das Ensemble erneut, die „Schwäbische Schöpfung” in der Region aufzuführen. Die im Vorverkauf erworbenen Eintrittskarten können nach Angaben des Vereins Alte Musik über den Onlineshop von Eventbrite zurückgegeben werden.