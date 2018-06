„Schwäbischer Türke“ führt in Narrenried das Zepter

Nach dem Häsabstauben am Dreikönigstag gehen die Narren in Bad Schussenried mit großen Schritten der Kampagne 2013 entgegen, die in diesem Jahr nur knapp fünf Wochen dauert. Bereits in dieser Woche wird das neue Prinzenpaar präsentiert, das beim Ordensball der Aktiven am Freitag seinen ersten offiziellen Auftritt hat. Über die Fasnet der Narrenhochburg Bad Schussenried regieren in diesem Jahr seine Tollität Mürsel I. sowie Ihre Lieblichkeit Katharina I.

Seine Tollität Mürsel I. ist gebürtiger Bad Waldseer mit Wurzeln in der Türkei. Seine Eltern leben heute noch dort, Mürsel Bahceci und seine Geschwister wohnen alle in Deutschland. Von klein auf war er von der Waldseer Fasnet begeistert und vor einigen Jahren auch bei den Schussenrieder Riedteufeln aktiv. Mit seiner zukünftigen Schwägerin Katharina möchte er nun das Zepter über die Schussenrieder Fasnet halten.

Er selbst bezeichnet sich als „bodenständiger schwäbischer Türke, offen, chaotisch und lustig“. Beruflich hat Bahceci als Servicetechniker schon viel erlebt und geleistet, konzentriert sich aber derzeit ganz auf seine Aufgabe als Tollität für alle Schussenrieder Narren, Besucher und die vielen türkischen Landsleute, die, schon seit Jahrzehnten in Oberschwaben beheimatet, auch gern gesehene Gäste der Narrenrieder Veranstaltungen sind.

Katharina Zinser, Ihre Lieblichkeit Katharina I., stammt ebenfalls aus Bad Waldsee, lebt aber nun seit Jahren mit ihrer Schwester in Bad Schussenried. So ist es nicht verwunderlich, dass sie die Schussenrieder Fasnet kennen und lieben gelernt hat. Prinzessin zu sein, ist für sie ein Traum , der in diesem Jahr Wirklichkeit wird. Zinser studiert an der FH Biberach Projektmanagment-Bauingenieurwesen, will sich aber während der Kampagne 2013 dem Management der Schussenrieder Narren widmen. Sie sieht sich als zielstrebig und zuverlässig, manchmal auch tollpatschig, was wohl ganz zu ihrer Rolle als charmante und liebreizende Prinzessin passt. Erholung findet Zinser bei ihren Hobbys Tae Bo, Power-Yoga und Reiten. So kann sie gestärkt und frisch die vielen repräsentativen Aufgaben als Lieblichkeit bewältigen.