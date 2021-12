Schutzhäuschen im Garten für Kita-Kinder

Der Waldorfkindergarten in Bad Schussenried hat aus dem Spendentopf der Aktion „Engagieren und Kassieren“ von der Kreissparkasse Biberach und der „Schwäbischen Zeitung“ 2500 Euro erhalten. Mit dieser Spende wird ein Schutzhäuschen im Garten des Kindergartens deutlich ausgebaut.

Filialdirektor Denis Forstenhäusler von der Kreissparkasse in Bad Schussenried übergab die Spende offiziell am Montag als symbolische Scheckübergabe an die Waldorf-Erzieherinnen Sabine Steinwandel und Angelika Haug.

Nicht nur die anwesenden Kindergartenkinder hatten gute Laune während der Scheckübergabe. „Seit der Notbetreuung sind die Kinder oft im Gruppenraum. Mit dem Schutzhäuschen können sie nun noch mehr draußen sein und haben mehr Platz und frische Luft“, freut sich Sabine Steinwandel.

„Bewegung ist gut für Kinder, die Kindergartenkinder lieben Regenwetter und das Erleben der Elemente ist ein wichtiges Anliegen für uns. Den Kreislauf der Natur bekommen sie so unmittelbar mit.“ Und auch bei den Eltern kommt das gut an: „Eine Mutter hat mir gesagt, ,in eurem Garten riecht es wie in meiner Kindheit’“.

Die Kindergartenkinder haben sichtlich Spaß, während sie inzwischen wieder mit ihren Spielzeugbaggern durch den Garten toben. „Wir gehen mit Lust und Freude an das Projekt heran und können dann mit den Kindern noch mehr draußen frühstücken oder Stockbrot machen“, kommentiert Angelika Haug mit einem Lächeln.

Denis Forstenhäusler, seit kurzem Sparkassen-Filialdirektor in Bad Schussenried, hält es für eine richtige Entscheidung, solche Vorhaben zu unterstützen und findet den Anlass gut: „Vereine wie dieser sind auf solche Spenden angewiesen, deswegen stellen wir sie gerne zur Verfügung“.

Sabine Steinwandel bestätigt das. Gerade der derzeitige Wegfall von Basaren, bei denen ihr Kindergarten selbstgemachte Naturprodukte verkauft, sorge für den Verlust von wichtigen Einnahmen. Deshalb sei die Spende sehr willkommen.