Schussenrieds Bürgermeister kritisiert Landesregierung im SZ-Jahresinterview

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter den Schussenriedern. Die Sanierung des Schulzentrums, die Schießerei in der Innenstadt, die Corona-Pandemie – für Bürgermeister Achim Deinet und sein Rathausteam gab es wenig ruhige Minuten. Im SZ–Jahresinterview mit Redakteurin Katrin Bölstler fasst Deinet zusammen, was 2020 wichtig war, wie er seine Prioritäten gesetzt hat und wie es 2021 weitergehen soll.

Herr Deinet, 2020 ist ein ganz besonderes Jahr für uns alle gewesen. Wie hat sich die Corona-Pandemie auf Ihre tägliche Arbeit im Rathaus ausgewirkt?

Sie war für die ganze Rathausmannschaft klar von Corona geprägt und bedeutete für mich, vor allem aber für die Kollegen im Ordnungsamt erhebliche Mehrarbeit – und das auch zu allen Tageszeiten und an Wochenenden. Wir arbeiten seit April bereits sehr hart an der Grenze des Möglichen beziehungsweise Zumutbaren in der Hoffnung, dass durch die Impfungen nun hoffentlich bald Erleichterung eintritt. Da bin ich sehr stolz auf unser Rathaus-Team!

Die Digitalisierung an den Schulen wurde durch die Pandemie vorangetrieben. Wo steht diese an den Schussenrieder Schulen? Wo hakt es noch bei diesem Thema?

Wir haben in Bad Schussenried unsere kompletten Hausaufgaben gemacht und sind auf Stand. Bereits seit Ende der Sommerferien waren wir soweit, dass jeder Schüler im Heimunterricht ein Notebook hätte ausleihen können. Die Medienentwicklungspläne aller Schulen sind erstellt, aufgrund der zwischenzeitlich geänderten Vorgaben des Kultusministeriums mussten sie teilweise nochmals von den Schulen umgearbeitet werden und wurden auch bereits vom Gemeinderat frei gegeben. So waren wir jederzeit auf der Höhe der von Bund und Land vorgegebenen Förderprogramme und konnten/können die Mittel aus den (bisher drei) Digitalpakten abrufen. Die Schulen sind ans schnelle Internet angeschlossen und mit der Schulsanierung werden wir die für die Digitalisierung notwendige weitere „Hardware“ bereitstellen.

Wie hart ist der Einzelhandel getroffen? Wird es in Zukunft noch mehr Leerstand geben? Was könnte die Stadt dagegen unternehmen?

Wir sind mit den Einzelhändlern und dem Gewerbe- und Handelsverein GHV im stetigen Austausch, wobei es „den“ Einzelhandel nicht gibt, er ist sehr vielgestaltig. Die Händler sich branchenspezifisch unterschiedlich betroffen und die von Ihnen beschriebenen Folgen können, aber müssen nicht eintreten. Es ist dabei sehr interessant zu sehen, wie einfallsreich unsere Einzelhändler sind. Im Übrigen ist es sehr schwer zu unterscheiden, ob die Folgen für den Einzelhandel pandemiebedingt sind oder ein seit Jahren andauernder Strukturwandel – insbesondere für den inhabergeführten Einzelhandel – „nur“ durch die Pandemie beschleunigt wurde. Wir als Stadt haben in den letzten Monaten darauf hingewirkt, den Einzelhandel vor Ort zu stärken. Große Teile der Bevölkerung haben sich daran beteiligt und ebenso unseren Händlern und Gastronomen die Treue gehalten auch was Bestellungen übers Internet angeht. Das hat auch den Zusammenhalt in der Stadt gestärkt, so ist zumindest meine persönliche Wahrnehmung.

Das wichtigste Bauprojekt in diesem Jahr war die Generalsanierung der Schulen: Wie geht es da 2021 weiter? Wie wird es möglich sein, das Schulgebäude zu sanieren, die Schüler so lange zusammenrücken zu lassen und trotzdem dabei Abstand zu halten?

Wie das gehen wird, haben wir ja im Gemeinderat öffentlich beschlossen. Die beiden aufnehmenden Schulen, die Drümmelberg-Werkrealschule und die Realschule, sind unter Einhaltung der Pandemie-Vorschriften enger zusammengerückt, um das komplette Progymnasium aufzunehmen. Der kleine Saal der Stadthalle wird ebenfalls mitgenutzt. Das ist toll und ein klares Zeichen für die Schüler- Eltern- und Lehrerschaft. Dem zollen wir großen Respekt und Dank. Sogar die Funktionsräume mussten zur Erfüllung der Lehrpläne verlagert und umgerüstet werden. Dies wurde in enger Abstimmung mit Schulamt und Oberschulamt geklärt. Zur Zeit sind wir über die Ferien hinweg dabei, das komplette Progymnasium und die naturwissenschaftlichen Funktionsräume umzuziehen und auszuräumen, damit im Januar der Umbau starten kann. Das ist durchaus eine logistische Herausforderung für unser Bauamt und den Baubetriebshof. Beginnen werden die Baufirmen mit dem Rückbau des PG-Gebäudes bis auf die Grundmauern und die statischen Elemente sowie das Dach. Es wird also ein nahezu komplett neues Progymnasium nachher geben.

Vom Bund erhält Bad Schussenried einen Zuschuss über drei Millionen Euro, um die Sporthalle zu sanieren. Was ist seit der Zusage der Förderung passiert und was sind die nächsten Schritte? Bis wann soll die Sporthalle fertig saniert sein?

Wir haben die Zusage des Bundes über die drei Millionen, wofür wir MdB Martin Gerster wieder einmal äußerst dankbar sein können. Die Monate seit September haben wir mit notwendiger juristischer Beratung genutzt, um den Förderantrag zu konkretisieren und mit Blick auf die Umsetzung in Form einer Generalübernehmerschaft gemäß Gemeinderatsbeschluss vorzubereiten. Hierzu wird es am 26. Januar ein sogenanntes Koordinierungsgespräch der vom Bund beauftragten Förderinstitution „Projektträger Jülich PtJ“, der Oberfinanzdirektion Karlsruhe - Bundesbau Baden-Württemberg und der Stadt geben. Die hierfür erforderlichen Unterlagen haben wir im Dezember an den PtJ versandt. Danach sehen wir hoffentlich klarer, wie das Verfahren auch europarechtlich konform auszuschreiben und abzuhandeln ist.

Die Firma Liebherr hat dieses Jahr überraschend verkündet, am Standort Bad Schussenried 100 Stellen abzubauen. Was bedeutet das für die Stadt?

Für die Stadt bedeutet das zunächst einmal den Verlust von Arbeitsplätzen. Die Auswirkungen sind aber weit weniger dramatisch, als sich das vielleicht auf den ersten Blick anhört. Die Firma Liebherr-Mischtechnik LMT hatte mit der Stadt bereits vor Bekanntgabe dieser Maßnahme Kontakt aufgenommen und wird eine möglichst sozialverträgliche Lösung anstreben. Vor allem aber muss man sehen, dass mit der Betonpumpenfertigung in 2018/2019 zuvor rund 120 neue Arbeitsplätze in Bad Schussenried geschaffen werden konnten, weil die Stadt die Flächen hierfür bereitstellte. LMT hat bereits parallel angekündigt auch weiterhin in hochwertigere Arbeitsplätze am Standort Bad Schussenried zu investieren.

Im Sommer gab es eine Schießerei in der Innenstadt, bei der ein Mensch getötet wurde. Wie tief sitzt die Verunsicherung darüber bei den Menschen? Wie unzufrieden sind Sie mit der Entscheidung des Innenministeriums, den Polizeiposten in Bad Schussenried trotzdem nicht rund um die Uhr zu besetzen?

Das Ereignis war einschneidend und beschäftigt die Bevölkerung, Gemeinderat und die Verwaltung weiterhin. Der Kontakt zum ZfP ist enger, intensiver und arbeitsaufwändiger geworden. Der Brief aus Stuttgart hat uns massiv enttäuscht. Nicht nur dass sich der Innenminister persönlich aus der Affäre gezogen und seinen Staatssekretär hat antworten lassen. Vor allem aber die äußerst dünne Argumentation der staatlichen Stellen bleibt bemerkenswert. Man zieht sich auf vermeintlich aussagekräftige Statistiken zurück, die die reale Situation an einem Psychiatriestandort unserer Größenordnung in keiner Weise abbilden. Es ist halt ein Unterschied, ob sich die Polizei tagtäglich mit Psychiatrie-Patienten auseinandersetzen muss oder mit gesunden Personen. Die Landespolitik blendet hier im Innenministerium die Situation ihrer Polizisten genauso aus wie es das Sozial- und Justizministerium seit Jahren mit der Überfüllung der Forensischen Abteilungen an den ZfP-Standorten tun. Hier gibt es schlichtweg zu wenig Plätze und jeder schiebt die Verantwortung im Kreis herum. Da ist es auch Zeit, einmal für unser ZfP und die gute Arbeit, die hier geleistet wird, eine Lanze zu brechen.

Es gibt aber – wie seit Jahren bereits immer wieder verkündet – lediglich einen ganz dünnen Lichtstreifen am Horizont: Die Liegenschaftsverwaltung beim Finanzministerium hat mir hoch und heilig versprochen, in 2021 endlich mit der Planung für den Umbau des neuen Polizeipostens an der Parkpromenade/Klosterhof 3 zu beginnen. Man wolle in 2022 umbauen und umziehen. Damit wäre der Polizeiposten wo er hingehört, nämlich mitten in der Stadt, nahe bei den Brennpunkten. Wir harren der Umsetzung und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Kein sichtbaren Fortschritte gab es dieses Jahr bei der Eröffnung eines neues Jugendzentrums. Wie geht es da weiter? Gab es in den vergangenen Monate Gespräche diesbezüglich mit dem Land?

Es gab spärliche Kontakte, aber in der Pandemie gab es drängendere Probleme zu lösen, zumal ein Jugendhaus zu betreiben ohnehin nicht möglich war. Der Dialog wird hoffentlich in 2021 fortgesetzt werden können.

Welche weiteren Projekte konnten aufgrund der Corona-Pandemie und der Fülle an Aufgaben dieses Jahr nicht wie geplant angegangen werden?

Erlauben Sie mir bitte, dass ich dies für die falsche Frage halte angesichts dessen, was sich in Bad Schussenried alles in 2020 – trotz Corona – umsetzen ließ: wir konnten im Baugebiet St. Martinsesch quasi alle Einfamilienhaus-Bauplätze verkaufen. Nur noch wenige Kaufverträge sind zu beurkunden. Lediglich der große Bauplatz gegenüber der Klostermauer harrt noch einer Vermarktung. Gemeinderat und Verwaltung denken da gerade an ein Mehrgenerationen-Projekt, für das wir auch schon in Verhandlungen stehen.

In der Innenstadt haben wir das Grundstück der ehemaligen Bäckerei Straub im Oktober an die Ärzte der Schwabenpraxis verkauft. Hier wird eine Allgemeinmedizinische Hausarztpraxis mit drei bis fünf Ärzten und Diabetesschwerpunkt entstehen. Damit ist die hausärztliche Versorgung nach heutigem Kenntnisstand für die nächsten Jahrzehnte gesichert. Hierauf hat die Verwaltung seit vielen Jahren hingearbeitet. Baubeginn ist nach Aussage der Ärzte bereits im Frühjahr 2021.

Dann wurde das Anwesen Wilhelm-Schussen-Str. 59 an den gemeinnützigen Verein „Lernen fördern“ Biberach verkauft, der dorthin seinen bisherigen Standort aus dem Alten Kloster verlagert, vergrößert und sein Angebot in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen erweitert. Außerdem werden dort mitten im Zentrum weitere barrierefreien Wohnungen entstehen und so die Innenverdichtung weiter forciert.

Das nächste „Loch“, das in der Innenstadt in absehbarer Zeit geschlossen werden wird, ist der „Lindergarten“. Hier wird eine Senioren-Pflegeeinrichtung entstehen mit etwa 75 Pflegeplätzen und vor allem 15 bis 20 Tagespflegeplätzen, die wir in Bad Schussenried dringend benötigen. Mit dem Investor sind wir bereits seit drei Jahren in Verhandlungen, zunächst im St. Martinsesch, dann auf dem ehemaligen SHW-Gelände (das auf Wunsch des Landes nun doch nicht bebaut werden soll) und nun erfolgt die Realisierung im Lindergarten. Das Projekt wurde bereits im Gemeinderat öffentlich vorgestellt.

Doch damit ist es noch nicht genug: Auch die Schulsanierung und die Sporthalle konnten entscheidende Schritte weitergebracht werden, wie bereits oben erwähnt. Nahezu unbemerkt wurden große Projekte in der Kanalsanierung umgesetzt. In Reichenbach ist die Erschließung eines kleinen Baugebietes unterhalb des Friedhofes nahezu abgeschlossen.

Die Breitbandverkabelung, ein weiteres Mammut-Projekt über viele weitere Jahre, lief außerdem parallel zu allen anderen Projekten. Die Bürger zeigten hier sehr viel Verständnis in 2020 für die zahllosen aufgerissenen Bürgersteige und Straßen. Danke dafür! Damit sind wir dann dank der Investitionen des Landkreises an das interkommunale Netz von Baden-Württemberg angeschlossen und werden dieses in der Stadt und den Ortsteilen in den Folgejahren weiter verdichten. Damit blicken wir in Bad Schussenried auf ein äußerst aktives und positives Jahr zurück – trotz Corona. Wir ernten nun in vielen Bereichen die Früchte jahrelanger Vorbereitungen zum Wohl unserer Bürger. Mein ausdrücklicher Dank gilt hierfür den Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung und auch dem Gemeinderat, der dies alles letztlich möglich macht.

Wo steht das Projekt Metzgergässle? Wann rechnen Sie mit einem Baubeginn?

An diesem sehr komplexen Projekt haben die Stadt mit der Activ-Group, Schemmerhofen, trotz Corona in 2020 weiter gearbeitet beziehungsweise verhandelt. Es waren auf Seite der Investoren einige technische, aber beidseitig auch wirtschaftliche Sachverhalte zu klären. Dies konnte in der Woche vor Weihnachten erfolgreich abgeschlossen werden. So bin ich sehr froh darüber berichten zu können, dass nun grundsätzliche Einigung erzielt wurde. Der Kaufvertrag soll im zeitigen Frühjahr 2021 geschlossen werden und die Activ-Group wird den notwendigen Bebauungsplan in Abstimmung mit der Stadt Bad Schussenried und das Bauvorhaben selbst schnellstmöglich vorantreiben. Hierzu wird es bereits Mitte Januar die nächsten Gespräche geben. Wenn die Verfahren glatt durchlaufen und es keine wie auch immer gearteten Widersprüche geben sollte, so könnte man in 2022 vermutlich mit dem Bau beginnen und 2024 in Betrieb gehen.

Was sind neben der Sanierung des Schulzentrums und der Sporthalle die wichtigsten Projekte/Aufgaben für 2021?

Wie bereits angedeutet steht die Lösung für ein Jugendhaus im Raum. Des Weiteren ist es an der Zeit, die Öffnung der Schussen und deren Sanierung durch die Innenstadt zwischen Feuerwehrhaus/Gletschergarten und dem Lindergarten mit der Deutschen Bahn eigentumsrechtlich zu regeln. Hoffentlich können wir dies durch die Genehmigung eines neuen Gebietes im Landessanierungsprogramm begleiten. Wir hoffen dazu auf die Genehmigung des Landes durch das Regierungspräsidium Tübingen zur Aufwertung unserer Innenstadt. Das Projekt dient aber auch dem wichtigen Schutz vor Starkregenereignissen, denn die Bahnlinie ist der tiefste Punkt in der Stadt. Damit könnten wir im Bedarfsfall hohe Schäden in der Innenstadt zu mindern helfen. Auch das dicke Brett des barrierefreien Bahnhofs-Zugangs werden wir wieder aufgreifen.

Was wünschen Sie sich persönlich für 2021?

Vor allem natürlich Gesundheit für uns alle als Basis für alles andere. Etwas mehr Gelassenheit wäre wichtig, denn wir wissen alle nicht, was noch auf uns zukommt. Wir sollten trotz aller Unsicherheiten wieder zu einem vernünftigen, respektvollen Umgang miteinander zurückfinden.