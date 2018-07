Schussenrieder wahren weiße Weste

7:0 Siege, 51:12 Matches, 106:33 Sätze und 673:405 Spiele: Das ist die Oberliga-Saisonbilanz der Tennis-Herren des TC Bad Schussenried. Auch am letzten Spieltag wahrten die Schussenrieder ihre weiße Weste durch einen verdienten 6:3-Auswärtssieg beim bereits abgestiegenen TC Heilbronn am Trappensee.

Die Schussenrieder traten nur zu fünft in Heilbronn an. Der Grund: Den Aufstieg in die Württembergliga hatte der TCS bereits in der Woche zuvor perfekt gemacht, während die zweite und die dritte Mannschaft des TC Bad Schussenried noch wichtige Spiele vor der Brust hatten. Zudem konnte Michael Walser nicht mitfahren, da er in Aschheim bei einem internationalen Jugendturnier spielte.

Erhart setzt sich souverän durch

Somit ging der TCS mit einem 0:2-Rückstand in das Verbandsspiel, da ein Einzel und ein Doppel bereits von vornherein verloren ging. Trotzdem konnten alle fünf Einzel gewonnen werden, womit der Sieg bereits nach der ersten Hälfte des Spieltags eingetütet war. An Position eins setzte sich Dominik Böhler gegen Juan Cruz Scoppetta aus Italien mit 6:1 und 6:2 durch. Linus Erhart agierte gewohnt souverän und gewann mit 6:1 und 7:5 gegen den Kaderspieler des Württembergischen Tennisbunds (WTB), Rudi Christiansen.

David Gaissert bekam es an Position drei mit Mathieu Meyer zu tun und siegte ebenfalls verdient mit 6:3 und 7:6. Darüber hinaus hatte Gabriel Pfanner an Position vier gegen Jonas Rades beim 6:0 und 6:1 wenig Mühe. Lediglich Bernd Elshof an Position fünf machte es etwas spannend und musste beim Stand von 8:9 im Match-Tiebreak sogar einen Matchball abwehren. Letztlich setzte sich der Schussenrieder Spielertrainer mit 6:2, 3:6 und 11:9 durch. Bei den abschließenden Doppeln wurde eines gewonnen und eines verloren, was schließlich den 6:3-Auswärtssieg für Schussenried bedeutete.

Nun ist die Oberliga-Saison für den TC Bad Schussenried zu Ende. Im nächsten Jahr wird der TCS in der vierthöchsten Spielklasse in Deutschland und der höchsten württembergischen Spielklasse an den Start gehen. Hier warten auf die Schussenrieder harte Brocken wie der TEC Waldau oder der TC Doggenburg, beide aus Stuttgart, mit hochklassigen Spielern. Die Vorfreude im TCS-Lager ist bereits groß. Auch in der Winterhallensaison 2018/2019 wird Schussenried in der höchsten Klasse in Württemberg spielen.