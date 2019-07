Die Drümmelbergschule bereitet ihre Schüler vorbildlich auf sicheres Radfahren vor. Das jedenfalls bescheinigt die Verkehrsinitiative MobileKids der Grundschule in Bad Schussenried: In dem Wettbewerb eines Schulbuchverlags und des Daimler-Konzerns ist die Klasse 4c der Drümmelbergschule zum Gewinner in der Kategorie Fahrradsicherheit gekürt worden, teilen der Ausrichter und die Schule mit.

Als Preis erhalten die Schussenrieder Viertklässler ein Schulbustraining, sodass sie sich bald nicht nur mit dem Rad sicher im Straßenverkehr bewegen: Bei dem Training werden unter anderem das korrekte Verhalten im Bus und an der Bushaltestelle sowie das sichere Ein- und Aussteigen geübt.

Unterricht dokumentiert

Im abgelaufenen Schuljahr beteiligten sich an dem Wettbewerb 53 Schulklassen aus 13 Bundesländern. Sie mussten dafür Dokumentationen über umgesetzte Projekte einreichen. Ausgezeichnet werden kreative Lernformate, die von Schülern und Lehrern entwickelt wurden und Kindern helfen, sich im Straßenverkehr sicher zu bewegen. Preise gibt es in den vier Kategorien Fahrradsicherheit, Schulwegplanung, Kreativwerkstatt und Verkehrswissen.

Die Klasse 4c mit ihrer Klassenlehrerin Bärbel Kolb erhielt über zwei Monate hinweg theoretischen und praktischen Verkehrsunterricht mit Unterstützung von zwei Beamten der Polizeiabteilung Unfallprävention aus Ulm/Biberach mit ihrem Verkehrssicherheits-Truck. Als besonders anschaulich und nachhaltig bewertete die Jury die Unterrichtsphase mit Überlegungen zum Schutz des Körpers bei einem Unfall: Eine Melone übersteht den Fall aus 1,5 Metern Höhe nur, wenn sie in einen Fahrradhelm gebettet ist.

Die Radfahrausbildung der Drümmelbergschule umfasste auch einen Sicherheitscheck für das eigene Fahrrad, erste Hilfe im Straßenverkehr und die Bedeutung von Verkehrszeichen sowie eine praktische Fahrprüfung.

Spielerische Verkehrserziehung

Die Verkehrsinitiative MobileKids schreibt sich als Ziel auf die Fahnen, Kinder spielerisch fit für den Straßenverkehr zu machen. Für Grundschulklassen werden kosten- und werbefreie Schulmaterialien für den Verkehrserziehungsunterricht zur Verfügung gestellt. In die Bewertung fließt das Engagement und die Kreativität der Schüler sowie vor allem die langfristige Verbesserung der Verkehrssicherheit ein.