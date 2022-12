Schussenrieder Sternsinger sind unterwegs

In Bad Schussenried sind zwischen dem 1. und 6. Januar 2023 die Sternsinger unterwegs. Sie bringen Segenswünsche für das neue Jahr und sammeln Spenden für das Kindermissionswerk, das weltweit 1300 Kinderprojekte unterstützt. Im Jahr 2023 stehen das Land Indonesien und der Kinderschutz im Mittelpunkt. Die Kinder und Jugendliche freuen sich über viele offene Türen und Herzen.

Am Sonntag, 1. Januar, sind Gruppen unterwegs in Kleinwinnaden, in der Stadt im Richarda-Huch-Weg, Droste-Hülshoff-Straße, Wilhelm-Busch-Straße, Theodor-Storm-Straße, Hermann-Hesse-Straße und Ingeborg- Bachmann-Straße, Pfarrer-Leube-Straße, Schillerstraße, Goethestraße, Hebbelweg, Hölderlinweg, Fischerhausstraße, Drümmelbergstraße, Magnusstraße, Gartenstraße, Schulstraße, Am Kurpark, Zeppelinstraße, Robert-Bosch und Maybachstraße, Buchauerstraße, Saulgauerstraße, Zinken sowie das Gebiet Kohlplatte mit Memelstraße, Kolpingstraße, Banaterweg, Berlinerstraße, im Bühlöschle, Danzigerweg, Tiergarten, Enzisholzweg, Kurt-Etzel, Ludwig- Gaab und das St. Martinsesch.

Am Montag, 2. Januarm läuft eine Gruppe in Roppertsweiler. Am Dienstag, 3. Januar, wird eine Gruppe im Gebiet der Kohlplatte die Häuser besuchen, die am 1. Januar nicht geschafft wurden. Zusätzlich sind Gruppen unterwegs in der Finsterbachstraße, Lortzingstraße, Brahmsweg, Birketstraße, Mozartstraße, Beethovenstraße, Silcherweg, Hans-Lutz-Straße, Johannes- Zick-Straße Macheinstraße, Uhlsteinweg, Säntisblick, Lessingstraße, Mörikestraße, Eichendorffstraße, Wielandstraße, Herderweg, Rilkestraße, Lönsweg, Heinrich- Heine-Straße, Gebrüder-Grimm-Weg, Rückertweg und Wilhelm-Schussen-Straße.

Am Mittwoch, 4. Januar, werden die Häuser in Kürnbach, im Elchgrund bis zum Bahnhof, sowie die Aulendorfer- Straße, Abt-Wittmeyer- Straße, Abt- Rohrer-Straße, Probst- Burchard-Straße, Ziegelbergweg und Ludwigstraße besucht. Zusätzlich geht noch einmal eine Gruppe in das Gebiet von Lortzing und Finsterbach.

Am Donnerstag, 5. Januar, läuft eine Gruppe nochmal in Kürnbach, außerdem werden die Straßen Konradin-Kreuzer, Alpenstraße, Pater- Mohr-Straße, Berengerstraße, Hohkreuzstraße, Grüner Weg, Konradstraße, Welfenstraße, Albert-Uhl-Weg, Galgenweiher und Blasius-Erler-Weg besucht. Am Freitag, 6. Januar, wird Olzreute, Aichbühl, Löwenstraße, Ziegelweiherstraße, Keilbachstraße, Allgaierstraße, Huebstraße, Schäfergasse, Schulgässle, Rosenstraße, St. Weit-Straße und Georg-Kaess-Straße abgelaufen. Einige der Kinder laufen zum ersten Mal, es habe einen Generationenwechsel gegeben, sagt Elvira Schlichting, Gemeindereferentin in der Seelsorgeeinheit Schussenried. Auch werde zum ersten Mal keins der Kinder als schwarzer König geschminkt. Im Vorfeld habe es zum ersten Mal eine Anmeldeaktion gegeben, um zuerst die zu erreichen, die sich einen Besuch wünschen. Denn es gebe in diesem Jahr weniger Gruppen als sonst.