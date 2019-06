Schussenrieder Schüler wenden ihr Französisch an

Die 8. Klasse des Caspar-Mohr-Progymnasiums Bad Schussenried und die 7. Klassen des Progymnasiums Bad Buchau haben ihre Austauschpartner in Le Lion d’Angers im Westen Frankreichs besucht. Die Schüler standen bereits seit einiger Zeit mit ihren „Corres“ (Austauschpartnern) über die sozialen Medien in Kontakt, sahen sich bei der Ankunft spätabends dann aber zum ersten Mal.

Nach dem ersten französischen Abendessen und der ersten Nacht in den Gastfamilien trafen sich alle deutschen Schüler am nächsten Morgen auf dem Schulhof des Collège du Val d’Oudon, um am Unterricht der französischen Schüler teilnehmen. Dabei stellten sie natürlich einige Unterschiede zur Schule in Deutschland fest. Beispielsweise stellen sich die französischen Klassen morgens vor Unterrichtsbeginn geordnet im Pausenhof auf, wo sie von ihren Lehrern abgeholt und ins Klassenzimmer gebracht werden.

Schon beim Betreten des Schulhofs fällt zudem auf, dass das gesamte Schulgelände von einem Zaun umgeben und nur durch ein während der Schulzeit geschlossenes Tor betreten werden kann. Begeistert waren die Schüler unter anderem davon, im Sportunterricht die in Deutschland nicht unterrichtete Sportart Rugby ausprobieren zu können. Französische Schüler haben jeden Tag Nachmittagsunterricht außer mittwochs. Da der erste Aufenthaltstag der Deutschen auf einen Mittwoch fiel, konnten die Schüler mit ihren französischen Partnern den Nachmittag gemeinsam verbringen und sich dabei besser kennenlernen.

Die Besucher erkundeten in der Umgebung eine stillgelegte Schiefermine, genossen eine Fahrt auf der Mayenne, wobei das Schiff für ein kurzes Stück wie früher von Pferden gezogen wurde. die Salzgärten von Guérande und der Felsenküste von Le Croisic. Danach bleibt noch Zeit, am Strand zu entspannen. Das Wochenende verbrachten alle mit gemeinsamen Unternehmungen mit den Gastfamilien und Freunden. So konnten die deutschen Schüler und ihre französischen Partner auch weiter ihre Kenntnisse der jeweils anderen Sprache testen und erweitern. Ein weiterer Ausflug führte zu den Höhlendörfern von Rochemenier und es gab eine Stadtrallye in Angers.

Gegenbesuch im Oktober

Nach einer erlebnisreichen Woche, die wie im Flug vergangen war, verabschiedeten sich die Corres, Im Oktober dieses Jahres steht der Gegenbesuch in Bad Schussenried und Bad Buchau auf dem Programm. Auf dem Rückweg machte die deutsche Gruppe einen Zwischenstopp in Paris. Die Besteigung des Eiffelturms, die Schifffahrt auf der Seine, aber auch berühmte Bauwerke wie der Louvre und Sacré Cœur beeindruckten die Schüler besonders.