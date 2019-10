Schussenrieder Schüler erhalten Besuch aus Frankreich

Die 8. Klasse des Progymnasiums Bad Buchau sowie die 9. Klasse des Caspar-Mohr-Progymnasiums haben Besuch aus der Partnerschule in Le Lion d’Angers, das im Westen Frankreichs liegt, erhalten. Die französische Gruppe hatte sich auf die lange Reise gemacht, um ihre deutschen Austauschpartner zu besuchen, die sie bereits im Mai bei sich in Frankreich aufgenommen hatten. Mit Spannung und Vorfreude wurden die Schüler in Bad Buchau erwartet und nach einem kurzen Empfang in der Sporthalle mit in die Gastfamilien genommen, um dort die erste Nacht in Deutschland zu verbringen.

Am nächsten Morgen stand gleich der Schulbesuch auf dem Programm. Verteilt auf die verschiedenen Klassen, bekamen die französischen Schüler einen Einblick in den Schulalltag und den Unterricht an einer deutschen Schule. Nach Schulschluss machten sich die französischen Gäste und ihre Austauschpartner gemeinsam auf den Nachhauseweg, um das Wochenende zusammen zu verbringen. Bei gemeinsamen Aktivitäten mit der Familie oder Freunden hatten die Schüler viel Spaß und konnten nebenbei ihre Fremdsprachenkenntnisse auffrischen. Die aktive und natürliche Anwendung der Fremdsprache und der direkte Kontakt zu Menschen aus dem Nachbarland ist einer der größten Vorteile des Schüleraustausches und trägt laut Pädagogen wesentlich zur Motivation für die Fremdsprache bei.

Nachdem die französischen Schüler während des Wochenendes die oberschwäbische Region kennenlernen konnten, machte sich die Gruppe am Wochenanfang auf den Weg, um die Stadt München zu besuchen. Dort wurde der Olympiapark, der Englische Garten und das Stadtzentrum bei einer Stadtrallye erkundet. Am darauffolgenden Tag ging es nach Tübingen, wo die Schüler nach einer Stadtführung auch Zeit fanden, um Souvenirs und essbare Mitbringsel für ihre Familien in Frankreich zu kaufen.

Am Mittwoch ging es dann gemeinsam mit den deutschen Partnern zum Orientierungslauf im Kappeler Wald. Organisiert wurde dieser äußerst professionell von dem französischen Sportlehrer Yann Lannezval. Ausgestattet mit einer eigens zu diesem Zweck erstellten Karte wurden die deutsch-französischen Paare nacheinander losgeschickt, um im Wald verschiedene ausgeschilderte Orientierungspunkte zu finden. Gewinner des Orientierungslaufes waren die Teams, die alle Orientierungspunkte fanden und am schnellsten wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrten. Neben guter Kommunikation und Koordination war also durchaus auch die Kondition der Schüler entscheidend.

Am letzten Tag in Deutschland, ging es für die Franzosen nach Biberach in die Sinnwelt und anschließend zum Entspannen und Austoben ins Jordanbad. Nach einem letzten gemeinsamen Abendessen mussten sich die deutschen und französischen Partner dann abends voneinander verabschieden, was nach der gemeinsam verbrachten Woche nicht leichtfiel.