Schussenrieder Realschüler erhalten ihre Abschlusszeugnisse

51 erfolgreiche Absolventen haben am vergangenen Freitag in der Stadthalle in Bad Schussenried ihre Abschlusszeugnisse sowie Belobigungen, Preise und Sonderpreise entgegen genommen. Anders als sonst fand die Zeugnisübergabe in zwei separaten Feiern und unter den gebotenen Abstands- und Hygienebedingungen statt, was jedoch die Freude und den Stolz des Abschlussjahrgangs nicht trüben konnte.

Nach der Begrüßung der Gäste gestalteten die Religionslehrer Markus Hansen und Daniel Maucher einen ansprechenden religiösen Impuls, gefolgt von der Ansprache von Schulleiter Albrecht Binder, der in seiner Rede den hohen Stellenwert hervorhob, den die Mittlere Reife bei Industrie und Handwerk nach wie vor genießt. Nicht zuletzt sei ein guter Realschulabschluss auch ein Sprungbrett für die beruflichen Gymnasien, wo die Schülerinnen und Schüler nach drei Jahren die Allgemeine Hochschulreife erwerben könnten. Zum Schluss beglückwünschte Albrecht Binder die Abschlussschüler und wünschte ihnen alles Gute für ihren zukünftigen Lebensweg. Nach einer Ansprache des Elternbeiratsvorsitzenden Ulrich Zimmermann sowie Schüler- und Lehrerbeiträgen durften die stolzen Realschulabsolventen einzeln ihre Zeugnismappen in Empfang nehmen.

Der Gesamtdurchschnitt des Prüfungsjahrgangs betrug 2,5. Rektor Albrecht Binder überreichte insgesamt neun Belobigungen und sechs Preise. Den Sonderpreis für die beste Jahresleistung im Fach Deutsch, gestiftet von der Buchhandlung Eulenspiegel, erhielt in diesem Jahr Vera Bader (10a), die sich darüber hinaus für besonders gute fremdsprachliche Leistungen den Französischpreis und außerdem den Bischof-Sproll-Preis für das Fach Katholische Religion, vergeben von der Diözese Rottenburg, erarbeitete. Das evangelische Pendant, vergeben von der Evangelischen Landeskirche, erhielt Emily Wart (10a). Über den neu ins Leben gerufenen Sonderpreis für hervorragende Leistungen im Fach Mathematik durfte sich Noah Brehm (10b) freuen.

Die Preisträger: Klasse 10a: Vera Bader (P), Josef Blersch, Tim Brausewetter, Michael Hummler, Linus Kirsch, David Krämer, Lena Lutz (B), Jann Makhortov, David Meier, Jana Müller (P), Nicole Mumber, Annemarie Obert (B), Manuel Saiger (B), Corinna Schaller, Yannick Schechinger, Alisa Sick, Simon Sontheimer, Salvador Spasov, Isabell Venohr, Emily Wart (P), Noah Weishaupt (B), Johannes Würth, Tamara Zeh, Michel Zimmermann

Klasse 10b: Jana Aßfalg (B), Daniel Augustin, Noah Brehm (P), Jonas Bünger, Jette Deininger (B), Emily Friedel, Alina Ganal, Leon Herrmann, Luca Huber, Nico Keller, Felix Kesenheimer, Mathias Missel, Nick Petri, Louisa Reisch, Noelle Reisch (B), Luis Riedmüller (B), Cindy Ruess, Kim Saal, Eva Schilling, Sina Schlaich, Luisa Schmid, Matthias Schmidberger (B), Michael Sonntag (P), Torsten Walser, Melissa Zwar (P)