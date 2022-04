Schussenrieder Polizeirevier soll erst 2024 umziehen

Ein Polizeirevier mitten in der Innenstadt – das ist seit vielen Jahren der Wunsch der Schussenrieder Stadtverwaltung. Und eigentlich steht der neue Standort auch schon seit Langem fest: Die örtliche Polizei soll in das Gebäude Klosterhof 3 auf dem Klosterareal einziehen. Der Umzug wurde aber immer wieder verschoben. Nun gibt es einen neuen Termin: Spätestens bis zur Großen Landesausstellung 2025 soll das Polizeirevier seinen Betrieb am neuen Standort aufnehmen.

Für die Koordination dieses Projekts ist die Liegenschaftsverwaltung des Landes zuständig. Diese teilt auf Anfrage mit, dass es weiterhin der Plan sei, dass das Schussenrieder Polizeirevier an den genannten Standort umzieht. Das Projekt habe im Moment jedoch keine übergeordnete Priorität, da es anforderungsgerecht untergebracht sei. Deswegen sei die Baumaßnahme wiederholt geschoben worden.

Fertigstellung soll 2024 sein

Das Gebäude Klosterhof 3 stehe momentan leer und habe aktuell weder Heizung noch einen Strom- oder Wasseranschluss. „Die Raumplanung wird gerade in Abhängigkeit von den baulichen Gegebenheiten mit dem Polizeipräsidium abgestimmt und ist so gut wie abgeschlossen“, teilte Diana Marquardt, Abteilungsleiterin Liegenschaften bei Vermögen und Bau Baden-Württemberg, mit. „Eine Begehung mit dem Landeskriminalamt hat hierzu stattgefunden und alle polizeilichen sicherheitsrelevanten Aspekte werden gerade durch das eingeschaltete Architekturbüro abgestimmt und in die Planung übernommen.“

Sobald alle genehmigungsrelevanten Sachverhalte geklärt seien, werde der Baugenehmigungsantrag mit denkmalrechtlicher Genehmigung gestellt. Aktuell sei ein Baubeginn der baulichen Maßnahme 2023 geplant, mit einer Fertigstellung Ende 2024. „Es wird angestrebt, spätestens zur Großen Landesausstellung 2025 das Polizeirevier in Betrieb zu haben.“