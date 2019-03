Schussenrieder Ostereiermarkt beginnt am Freitag

Die Schussenrieder Brauerei veranstaltet am kommenden Wochenende, 8. bis 10. März, erneut einen internationalen Ostereiermarkt. Dass Ostern keineswegs jedes Jahr gleich sein muss und dass es Hunderte Wege gibt, ein Ei zu verzieren, davon können sich die Besucher von Freitag bis Sonntag selbst überzeugen. Die Veranstaltung findet im Bierkrugstadel statt. Aufgrund der großen Resonanz in den vergangenen Jahren öffnet die Ausstellung schon am Freitag, 8. März. Bei der „Nacht der Ostereier“ können Kunstliebhaber die österliche Ausstellung schon am Abend von 17 bis 20 Uhr vor der offiziellen Eröffnung bestaunen. Der beliebte und traditionelle Ostereiermarkt in Bad Schussenried bietet mehr als 50 Künstlern die Chance, ihre Kunstwerke rund um das Ei zu präsentieren. Dabei sind jedes Jahr andere Künstler mit dabei. Durch ein seit Jahren von der Verantwortlichen und Seniorchefin Ilse Ott praktiziertem Rotationsprinzip ist sichergestellt, dass es jedes Jahr neue Kunst zu bestaunen gibt. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die Aussteller wenden beim Gestalten der Ostereier die unterschiedlichsten Techniken an, so zum Beispiel die Acryl- oder Occi-Technik. Die kleinen Kunstwerke werden bemalt, bestickt und kalligraphiert. Ein Höhepunkt der Ausstellung ist, dass viele Künstler ihre Werkstätte an diesem Wochenende in den Bierkrugstadel verlegen. So können die Besucher unter anderem einem Zuckerbäcker bei der Herstellung feinster Karamell- und Zuckerhasen in den verschiedensten Ausführungen zuschauen. Die Ausstellung im Bierkrugstadel ist am Freitag, 8. März, von 17 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Foto: Schussenrieder Brauerei