Beim Brauereifest in Oberschwaben wird vom 2. bis 6. Oktober wieder ordentlich gefeiert, dieses Jahr zum 14. Mal. Mit mehr als 30 000 Besuchern gehört das Schussenrieder Oktoberfest inzwischen zu den meist besuchten Festen der Region. Für sie ist ein abwechslungsreiches und vielseitiges Programm mit einigen Neuigkeiten vorbereitet. Los geht’s am Mittwoch, 2. Oktober, mit der Zeltöffnung um 17 Uhr. Um 19 Uhr erfolgt der Fassanstich, danach bringt die Partyband V.I.P.S. das Zelt zum Beben bringen.

Weiter geht’s am Donnerstag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, mit dem Fuhrmannstag sowie Blasmusik und Party-Rock. Ab 10.30 Uhr lädt die Brauerei Ott zum Weißbier-Frühschoppen ins Festzelt ein. Von 11 bis 17 Uhr sorgen „Die Hopferstädter“ aus Würzburg mit Blasmusik und Party-Rock für Stimmung. Um 13.30 Uhr beginnt der Festzug des Fuhrmannstags. Mehr als 100 historische Gespanne ziehen durch Bad Schussenried und geben einen Einblick in die oberschwäbische Geschichte.

Am Freitag, 4. Oktober, öffnet das Zelt um 17 Uhr und ab 19 Uhr spielt dann erstmals die Partyband „Das Regiment“ im Festzelt. Der Samstag, 5. Oktober, beginnt um 17 Uhr mit der Zeltöffnung. Um 19 Uhr beginnt die Oktoberfestparty mit der Band „Alarm“.

Am Sonntag, 6. Oktober, beginnt um 10.45 Uhr im Festzelt am Stadion ein ökumenischer Gottesdienst. Der Chor „Espressivo“ aus Riedlingen und der Posaunenchor aus Aulendorf umrahmen diesen. Von 10.30 Uhr an können beim traditionellen Traktorentreffen historische Schlepper und Traktoren bestaunt werden. Von 12 bis 17 Uhr spielen die Maselheimer Musikanten „In Motion“.

In der Brauerei wird beim „Tag der offenen Brauerei“ von 12 bis 16 Uhr ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie geboten. Zeitgleich findet der verkaufsoffene Sonntag in Bad Schussenried statt.